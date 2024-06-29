陸蟹專家李政璋 讓國際看到台灣生態多樣性

陸蟹專家李政璋自學生時代就對蟹類產生濃厚興趣，從此跋山涉水尋找陸蟹蹤跡，陸續發現多達23種新紀錄及19種新種陸蟹，提升台灣陸蟹研究成果，也讓國際看到台灣陸蟹的生態多樣性。

國立中山大學海洋生物科技暨資源學系博士李政璋是國內知名螃蟹專家，著有陸蟹圖鑑等著作，曾與國家自然公園管理處、墾管處等合作研究陸蟹，發現不少新紀錄及新種陸蟹。

李政璋在大學時期與同學出遊時，無意間看到幾隻花樣漂亮的螃蟹，但不知是何種類，因產生好奇心，開始翻找圖資，終於確認那些螃蟹就是雙色澤蟹。李政璋接受中央社記者專訪時笑說，這件事也讓他從此踏上鑽研陸蟹的不歸路。

李政璋說，淡水蟹有個特性，生活史在陸地，物種呈點狀分布，為了找到每個物種，他到各縣市山區、河川尋覓；有時也去找海蟹，到漁港、海邊尋找，海蟹的多樣性更高。他也買了更多有關螃蟹的書籍及研究資料閱讀，增加相關知識。

大學畢業後，李政璋續讀碩士班，當時選擇鑽研陸蟹研究，在碩士班階段，他首次在屏東墾丁發現以前在台灣沒發現的新紀錄陸蟹「平額厚紋蟹」。

碩士班畢業後進入國立海洋生物博物館工作，繼續進行潮間帶蟹類調查，再度發現新紀錄陸蟹「隱士淚毛刺蟹」。因為手上累積的陸蟹資料越來越多，讓他決定再攻讀博士班，進一步將歷年收集的資料作進一步梳理研究。

攻讀博士班時，於2016年首次發表新種陸蟹「珊瑚擬相手蟹」，這是當時世界上尚未發現的物種，屬於新種，在恆春萬里桐發現。2018年，墾丁國家公園管理處宣布李政璋在恆春再發現2新種陸蟹「古氏擬相手蟹」及「老猴擬相手蟹」。

而這2種陸蟹的命名，源自李政璋為悼念一名在蘭嶼溺水身亡的好友「林老猴」，及感謝護蟹志工「古清芳」支持。其研究成果也登上國際學術期刊「Zootaxa」。

李政璋說，過去有不少蟹類被認定錯誤，例如原本被認為是雙齒擬相手蟹的血螯擬相手蟹，經過標本型態和資料比對，確定是新種。目前全台灣陸蟹超過80種，其中李政璋發表的新紀錄多達23種、新種則是19種。

但在豐碩成果背後，卻是備極艱辛的調查過程。李政璋說，陸蟹多在夜間活動，且多愛在漲潮時出沒，因此他常需要在夜晚的水中摸黑探索。有時深入林道，還會遇到落石，相當驚險。

李政璋還說，許多風景區有夜間管制，也壓縮了調查時間，「做夜間調查最困難的地方，就是時間不夠，必須短時間處理完」。但儘管如此，仍澆不熄他研究陸蟹的熱情，持續跋山涉水，為台灣陸蟹研究貢獻心力。