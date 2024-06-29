陸蟹新紀錄、新種增加 但棲地面臨威脅隱憂

台灣不斷發現新紀錄及新種陸蟹，雖然令人驚喜，但也面臨隱憂。陸蟹學者李政璋說，陸蟹棲地面臨嚴重的環境威脅，包括人工工程及路殺等問題，需各界共同重視及維護生態環境。

李政璋說，陸蟹多數幼體跟著洋流跑，不只陸地，也是海洋生態系物種，在食物鏈關係上扮演重要角色，不但有利土壤透氣、對植物有好影響，也是河床或海灘上的清道夫。

不過路蟹卻面臨棲地遭破壞的威脅，李政璋舉例說，保力溪是陸蟹重要地點，但維持得很差，周邊很多河堤護岸，幾乎都是水泥，只有一小部分維持原始河床環境，而他就是在那裡發現「古氏擬相手蟹」及「老猴擬相手蟹」等新種陸蟹。

李政璋說，工程進行前應確實做好生態檢核工作，且有些工程也非必要，但人工工程一旦進行，就會對棲地造成不可逆的破壞，「工程的破壞性最強，且是不可逆的」，各工程單位須更謹慎評估，可惜有些單位顯然還需加強生態維護觀念。

此外，陸蟹面臨路殺問題也很嚴重，李政璋說，在陸地爬行的多為抱卵母蟹，因幼體需要在水中，母蟹要從陸地到水域，常被迫要橫越馬路，因而遭到路殺，而死1隻母蟹，相當於有10萬隻陸蟹個體死亡。

李政璋說，台26線是全台陸蟹路殺最嚴重的道路，以前曾設置綠色護欄，引導陸蟹走其他路，但卻無意間增加陸蟹抵達目的地的障礙，可能導致陸蟹爬行過久而乾死在半路上，因此後來拆掉，改由人力方式，守護陸蟹過馬路。

李政璋說，目前以志工等人力執行「護蟹過馬路」專案雖然有用，但礙於人力、經費關係，通常只能實施3天，但陸蟹種類多，3天後仍有陸蟹要過馬路，就無法受到保護。李政璋認為，或許可考慮縮短部分陸蟹熱點區域車道，由4線道變2線道，或持續評估其他各種可能的改善措施，避免陸蟹遭到路殺。（編輯：孫承武）