屏東牡丹鄉猴害影響小農生計 林保署推電網加聲音驅趕器

屏東議員林采穎今天議會質詢，牡丹鄉猴害影響小農生計，電網成效有限，能否打獵因應，縣府農業處回應，生命教育考量不建議打獵；林保署則推電網加聲音驅趕器等複合管理。

國民黨議員林采穎質詢，圍電網成效不佳，猴子仍會從高處跳入果園，花錢建置僅是浪費錢；猴害危及牡丹鄉小農生計，是否可請獵人打獵、提供捕獵獎金，捕到猴隻或可集中到動物園，請農業處提解方。

屏東縣政府農業處長鄭永裕答詢，考量動物保護法、動保團體及生命教育，除非緊急危害到民眾生命安全，不鼓勵打獵；若涉及疾病傳播會由中央政府制定整體計畫，但針對農損，還是建議以驅趕方式預防。

牡丹農業蔬菜產銷班第3班長吳榮吉接受中央社記者電訪表示，猴害大約8年前就存在，近2、3年嚴重到許多小農及家庭農園放棄種植，尤其瓜果類農戶；圍電網成效確實不佳，目前居民採守望相助方式防制猴害，但認為開放獵猴較理想，且使用獵槍也是原民文化一部分。

牡丹鄉農業觀光課表示，鄉內較易受猴害侵擾作物為火龍果，種植面積有10公頃；其他受害小農主要種植南瓜、玉米、花生等，種植面積皆不大，今年申請圍電網補助僅1件。

林業保育署自然保育科指出，屏東鄰近鄉鎮如枋山、滿州也面臨相同困擾，猴害難以根除，但圍電網可將損失從7、8成降至1、2成，今年對單一農戶電網補助最高可達2公頃新台幣23萬元；架設圍網時應作出間隔帶，修剪周邊1至2公尺較高樹木，避免猴子從制高點跳入；另外，也建議農民採複合式防制，飼養犬隻看守農園，或加裝聲音驅趕器。