快訊

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

男星度假租Airbnb約2女極樂遊 清潔員一進屋驚見暴斃遺體

屏東牡丹鄉猴害影響小農生計 林保署推電網加聲音驅趕器

中央社／ 屏東縣27日電

屏東議員林采穎今天議會質詢，牡丹鄉猴害影響小農生計，電網成效有限，能否打獵因應，縣府農業處回應，生命教育考量不建議打獵；林保署則推電網加聲音驅趕器等複合管理。

國民黨議員林采穎質詢，圍電網成效不佳，猴子仍會從高處跳入果園，花錢建置僅是浪費錢；猴害危及牡丹鄉小農生計，是否可請獵人打獵、提供捕獵獎金，捕到猴隻或可集中到動物園，請農業處提解方。

屏東縣政府農業處長鄭永裕答詢，考量動物保護法、動保團體及生命教育，除非緊急危害到民眾生命安全，不鼓勵打獵；若涉及疾病傳播會由中央政府制定整體計畫，但針對農損，還是建議以驅趕方式預防。

牡丹農業蔬菜產銷班第3班長吳榮吉接受中央社記者電訪表示，猴害大約8年前就存在，近2、3年嚴重到許多小農及家庭農園放棄種植，尤其瓜果類農戶；圍電網成效確實不佳，目前居民採守望相助方式防制猴害，但認為開放獵猴較理想，且使用獵槍也是原民文化一部分。

牡丹鄉農業觀光課表示，鄉內較易受猴害侵擾作物為火龍果，種植面積有10公頃；其他受害小農主要種植南瓜、玉米、花生等，種植面積皆不大，今年申請圍電網補助僅1件。

林業保育署自然保育科指出，屏東鄰近鄉鎮如枋山、滿州也面臨相同困擾，猴害難以根除，但圍電網可將損失從7、8成降至1、2成，今年對單一農戶電網補助最高可達2公頃新台幣23萬元；架設圍網時應作出間隔帶，修剪周邊1至2公尺較高樹木，避免猴子從制高點跳入；另外，也建議農民採複合式防制，飼養犬隻看守農園，或加裝聲音驅趕器。

猴子
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

寶晶能源攜手六家合作夥伴 搶攻台灣表後儲能市場

特爾電力推出時段電價費率 特定車廠快充一度電只需4.76元

就市論勢／蘋概、生技、生醫 聚光

全台最大檸檬產地屏東早收價崩跌 議員要求查明有無人為操控

相關新聞

別人卡到陰她卡到浣熊！大半夜跟一整路毫不知情 駕駛錯愕：以為有閃過

深夜的大馬路上很容易發生路殺事件，美國一名女子大半夜開車上路，一隻浣熊突然出現在她車前，當下她以為有閃避成功，殊不知根本沒有，經過一個多小時才發現浣熊被撞後卡在水箱罩下。女子趕緊尋求協助救下這隻浣熊。

日本熊隻襲擊事件層出不窮 專家警告一現象「他們不怕人了」

日本近年來民眾遭熊襲擊的事件越來越多，例如在5日秋田縣，就有3人遭到熊隻襲擊造成傷亡，去年也一共有70起被熊襲擊的被害事件。且過去提到熊，多半還是以北海道為主，但是最近就連本州，也都陸續傳出相關意外。

為什麼虎鯨愛撞船？生物學家：牠們覺得好玩

這幾年來，虎鯨群很喜歡衝撞並擊沉歐洲海域的豪華遊艇、帆船，最初生物學家們推測，可能是被船隻撞到或非法漁獵受傷後產生報復心，又或是船隻侵略牠們的地盤等，但最後研究發現，牠們只是跟流行在玩罷了。

尷尬了！民眾熱心捉外來種海蟾蜍 誤把原生種黑眶蟾蜍凍冰

世界百大入侵種「海蟾蜍」3年前入侵南投草屯，幸在官民合作下未嚴重擴散，仍控制在草屯地區。但近期有民眾熱心通報在國姓北港村...

貓咪好可愛想養一隻？收編前若常出現「這8個念頭」強力勸退先別養比較好

不少人看到別人家的貓咪好可愛，心中便浮現「我也想養一隻」的想法。

女飼主曝「三傻追撞」慘狀！阿拉斯加揪薩摩耶身上蹦迪 重量級影片網驚：還活著？

原來這就是幸福的重量。中國大陸有名飼主曬出家中的阿拉斯加以及薩摩耶，某天當她正躺在客廳沙發上休息，先是阿拉斯加一躍而上使出泰山壓頂，讓緊跟在後的薩摩耶不慎追撞，最後兩隻狗狗在女飼主身上蹦蹦跳跳，重量級的畫面讓網友認證「感覺媽媽能活著已經很不容易啊～」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。