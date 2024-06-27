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新北中和動物之家推光電降溫犬舍 回饋金購飼料

中央社／ 新北27日電

新北動保處今天表示，中和動物之家推動太陽能光電回饋計畫，可讓犬舍溫度下降攝氏3至5度，發電回饋金換購飼料。

新北市動保處告訴中央社記者，設有8處動物之家，中和動物之家與動保團體、美國動物收容所設計專家合作，以動物角度出發，規劃設計優化動物房舍、照護人員及遛狗動線。

動保處說，中和收容所對失能、失明、失智的犬貓照顧到終老，優化項目並增設動物長照復健設施，有後肢瘸腿的狗、癱瘓的貓使用特製輪椅；另有毛寶貝戶外運動區，以提升老年、殘疾收容動物長期照護生活品質。

動保處說，與太陽能光電業者合作，於111年3月開始，啟用「太陽能光電回饋犬貓計畫」，有效活用中和動物之家屋頂空間，裝設太陽能光電板發電，可讓犬舍溫度下降攝氏3至5度，防曬降溫效益高。

動保處說，太陽光電發電系統的年總發電量，約超過7萬6000度電，可減少逾3萬8000噸碳排放量，相當於種了3199棵樹木，力行減碳。

尤其，綠電的發電回饋金，全數換購飼料，每年約可回饋收容毛寶貝約840公斤飼料。太陽能發電除改善園區環境，永續發展能源也讓長照的毛寶貝過得更好。

動保處說，中和動物之家對外開放時間為每星期二至星期日上午10時至12時，下午2時至4時，並開放認養犬貓。

中和 動物之家 太陽能發電
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