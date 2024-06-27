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別人卡到陰她卡到浣熊！大半夜跟一整路毫不知情 駕駛錯愕：以為有閃過

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子開車碰到浣熊，以為自己有成功閃避，殊不知浣熊卡在她的水箱罩下。示意圖，非當事浣熊。圖／ingimage
美國一名女子開車碰到浣熊，以為自己有成功閃避，殊不知浣熊卡在她的水箱罩下。示意圖，非當事浣熊。圖／ingimage

深夜的大馬路上很容易發生路殺事件，美國一名女子大半夜開車上路，一隻浣熊突然出現在她車前，當下她以為有閃避成功，殊不知根本沒有，經過一個多小時才發現浣熊被撞後卡在水箱罩下。女子趕緊尋求協助救下這隻浣熊。

「狂野西部野生動物復健中心」臉書粉專日前發布一則貼文，表示德州一名女子深夜開車時遇到一隻浣熊，趕緊打方向盤避開後便繼續往前開，一個多小時後她抵達德州阿馬里洛城，這才發現剛剛根本沒閃過那隻浣熊，浣熊卡在她的水箱罩下，只露出兩隻腳和尾巴，被迫一路跟著她。

女子趕緊尋求協助，最後切開汽車格柵才救出浣熊。嚇得半死的浣熊被救出後縮在籠子角落，一臉驚魂未定。

狂野西部野生動物復健中心初步檢查發現浣熊的下巴與脊椎都有骨折，已安排醫生為牠檢查。兩週後工作人員在貼文下留言回應，表示浣熊復原情況良好，活動能力及體重都有增加，甚至脾氣也變大了。

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