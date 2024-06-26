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【動物冷知識】疊字比較萌？兇猛棕熊學名解密 狂喊「熊」字根本嚇哭
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？西部低地大猩猩的學名是Gorilla gorilla gorilla，Gorilla就是英文大猩猩的意思，所有西部低地大猩猩就是大猩猩大猩猩大猩猩！
聽起來就很像某種寶可夢的叫聲吧，種子種子。
動物的命名中還有很多類似的重複命名法，今天帽帽也整理了三個有趣的動物命名，分享給大家唷！
海月水母因為看起來像漂浮在水中的滿月而得名，也被稱為月亮水母。因為日本海域附近有許多海月水母，所以也被日本人成為日本水母哦！
海月在日文中其實也是水母クラゲ kurage的意思，所有海月水母也算是一種水母水母！
歐洲棕熊的學名是Ursus arctos arctos，其中Ursus是拉丁語「熊」的意思，arctos則是希臘語的「熊」，所以歐洲棕熊的學名就像是在說「熊！熊！熊！」
聽起來真的很熊啊！
動畫《獅子王辛巴》中的主角獅子，其名字為辛巴。 而東非最通用的語言斯瓦希里語中，Simba就是獅子的意思！所以獅子王辛巴，其實就是獅子王獅子！
只有獅子中的獅子能夠當獅子王啊！
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