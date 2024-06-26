快訊

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

太陽花女王劉喬安驚爆罹淋巴癌末期 駁斥週刊爆料：只想做點事

7月財神不請自來！3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】疊字比較萌？兇猛棕熊學名解密 狂喊「熊」字根本嚇哭

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？西部低地大猩猩的學名是Gorilla gorilla gorilla，Gorilla就是英文大猩猩的意思，所有西部低地大猩猩就是大猩猩大猩猩大猩猩！

聽起來就很像某種寶可夢的叫聲吧，種子種子。

動物的命名中還有很多類似的重複命名法，今天帽帽也整理了三個有趣的動物命名，分享給大家唷！




海月水母因為看起來像漂浮在水中的滿月而得名，也被稱為月亮水母。因為日本海域附近有許多海月水母，所以也被日本人成為日本水母哦！

海月在日文中其實也是水母クラゲ kurage的意思，所有海月水母也算是一種水母水母！




歐洲棕熊的學名是Ursus arctos arctos，其中Ursus是拉丁語「熊」的意思，arctos則是希臘語的「熊」，所以歐洲棕熊的學名就像是在說「熊！熊！熊！」

聽起來真的很熊啊！




動畫《獅子王辛巴》中的主角獅子，其名字為辛巴。 而東非最通用的語言斯瓦希里語中，Simba就是獅子的意思！所以獅子王辛巴，其實就是獅子王獅子！

只有獅子中的獅子能夠當獅子王啊！


參考連結：123

棕熊 水母 獅子
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

【動物冷知識】貓咪只對人類「喵喵喵」是愛情表現？一數據揭殘酷現實

75公斤巨犬半夜憑空消失！飼主調監視器「見兇手真面目」完全不敢置信：這不可能

相關新聞

【動物冷知識】疊字比較萌？兇猛棕熊學名解密 狂喊「熊」字根本嚇哭

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？西部低地大猩猩的學名是Gorilla gorilla gorilla，Gorilla就是英文大猩猩的意思，所有西部低地大猩猩就是大猩猩大猩猩大猩猩！ 聽

影／餓壞了？玉山國家公園台灣獼猴搶食物 2遊客嚇壞躲避

高溫炎熱，玉山國家公園塔塔加園區遊客增多，石山服務區、塔塔加停車場台灣獼猴群聚活動覓食、嬉戲、曬日光浴，嘉義生態觀察家暨...

逆子柯基燦笑踩底線！發現主人「理智快斷線」不敢賴皮 影片曝光掀共鳴：看到我兒子

自己寵出來的不能生氣！一名飼主在小紅書分享，日前他不停喊著家中的柯基「巧樂茲」去洗腳，「巧樂茲」雖然就在面前但充耳不聞，甚至還露出神秘的微笑。直到後來主人忍不住拉高聲量，「巧樂茲」立刻聽懂命令，乖乖到浴室就定位，讓飼主快氣暈。

長髮妹「肩上扛1隻超巨絨毛布偶」回家！百萬人朝聖見真面目驚呼：養到熊？

最近一張照片在網路上瘋傳，一名女子抱著一隻超巨大狗熊玩偶在身上，該玩偶比女子的身形還大上三倍，看起來十分巨大，結果沒想到這隻娃娃根本不是娃娃，是一隻活生生的秋田犬幼犬。

貓咪失控完全抓不住怎麼辦？資深鏟屎官激推「1日常法寶」安撫效果超乎想像

許多貓咪只要聽到「剪指甲」、「看醫生」等關鍵字就會突然失控對飼主拳打腳踢，抓得貓奴身上滿滿都是爪痕。日本一位資深貓奴於《ねこちゃんホンポ》表示，其實有1種隨手可得的日常用品非常好用，可以讓貓咪瞬間安靜乖乖聽話，堪稱是「貓奴救星」。

3貓排排坐等放飯！乳牛喵不耐煩「鐵沙掌猛拍磁磚」催上菜 隔壁虎斑被嚇醒一臉懵

一名飼主家中養的3隻貓咪乖乖坐在地上等放飯，因為飼主準備飼料的時間太久，白貓跟虎斑貓都開始打起瞌睡，只有乳牛貓眼神還是相當炯炯有神，後來乳牛貓等不耐煩大暴怒拍地板，讓不少網友當場笑翻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。