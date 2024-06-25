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小琉球夏日旺季衍生生態危機 保育人士驚遭「路殺」母陸蟹數大增

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東小琉球陸蟹媽媽夏日入夜後會過馬路到海邊釋幼，在地保育志工驚見隨著進入旺季陸蟹正面臨嚴峻的「路殺」生存危機， 透過網路社群平台請民宿跟車行幫忙向遊客宣導護蟹守則。圖／民眾提供
屏東小琉球陸蟹媽媽夏日入夜後會過馬路到海邊釋幼，在地保育志工驚見隨著進入旺季陸蟹正面臨嚴峻的「路殺」生存危機， 透過網路社群平台請民宿跟車行幫忙向遊客宣導護蟹守則。圖／民眾提供

屏東小琉球進入夏日旅遊旺季，夏日也是陸蟹的繁殖季，母蟹入夜後會過馬路到海邊釋幼，在地保育志工統計6月6日至18日期間全島路上的「蟹餅」數量多達502個，驚見隨著遊客爆量湧入，島上陸蟹正面臨嚴峻的「路殺」生存危機， 透過網路社群平台請民宿跟車行幫忙向遊客宣導夜間降速行駛，學者也呼籲官方不能只偏重保育類的海龜保育，也要比照墾丁國家公園拿出具體護蟹作為。

「陸蟹降海釋幼過馬路遭汽機車『路殺』，不只發生在墾丁國家公園！」小琉球海湧工作室郭芙說，母陸蟹夏天會到海邊釋幼後再回到陸地，因要穿越公路，面臨下車輛輾壓死亡的威脅，小琉球的夏天正是旅遊旺季，入夜後常有夜遊機車騎士，為提醒遊客，工作室和台灣咾咕嶼協會合作在路邊製作醒目的海廢藝術宣導牆，提醒遊客「減塑」也要「減速」，但效果有效。

在地保育志工環島調查6月6日至18日間，統計有502隻陸蟹和寄居蟹被車輛輾過，包括紫地蟹470隻 、 毛足圓盤蟹1隻、 寄居蟹44隻，透過臉書社群平台請民宿跟車行幫忙宣導護蟹守則，請遊客夜間行駛降速至每小時30公里，車距保持有緩衝時間的10公尺並減少並排，提醒夏日月圓夜是陸蟹過馬路釋幼的高峰期，路殺熱點包括美人路、肚仔坪路、山豬溝、落日大道、厚石公路和旭日亭，請全民一起來守護陸蟹。

國立嘉義大學生物資源學系副教授邱郁文說，小琉球除了海龜生態吸睛外，陸蟹生態資源同樣豐富，數量最多的是紫地蟹（拉氏仿地蟹），也有毛足圓盤蟹和椰子蟹，棲地主要為岩礁岸或海岸林附近，但隨著人為不斷開發破壞棲地、夏季遊客爆增，騎車夜遊頻率增加，「路殺」也跟著增加，族群和數量呈現逐年下降趨勢，讓人憂心，官方要比照墾丁拿出具體護蟹作為，「萬人登島不值得宣揚，環境永續更重要」。

台灣咾咕嶼協會說，小琉球在陸蟹生態區塊，不像墾丁國家公園有墾管處委託學者專家計畫性研究、設交通警告減速提醒標示、夏季邀民間團體和志工參與「陸蟹廊道」等護蟹過馬路措施，官方是要再加強。大鵬灣國家風景區管理處說，會和在地民間保育團體、民宿業者合作加強護蟹宣導，考慮夏日時段放入交通輪播映的保育宣導影片中。

屏東小琉球陸蟹媽媽夏日入夜後會過馬路到海邊釋幼，在地保育志工驚見隨著進入旺季，陸蟹面臨嚴峻的「路殺」生存危機， 透過網路社群平台請民宿跟車行幫忙向遊客宣導護蟹守則。圖／邱郁文提供
屏東小琉球陸蟹媽媽夏日入夜後會過馬路到海邊釋幼，在地保育志工驚見隨著進入旺季，陸蟹面臨嚴峻的「路殺」生存危機， 透過網路社群平台請民宿跟車行幫忙向遊客宣導護蟹守則。圖／邱郁文提供
屏東小琉球陸蟹面臨「路殺」危機， 在地保育團體在路邊製作醒目的海廢藝術宣導牆，提醒遊客減速，但觀察效果有效。記者潘欣中／攝影
屏東小琉球陸蟹面臨「路殺」危機， 在地保育團體在路邊製作醒目的海廢藝術宣導牆，提醒遊客減速，但觀察效果有效。記者潘欣中／攝影

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