聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬來貘「英雄」從日本飛台猝死 熱緊迫致死

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
日本來台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」死亡，前天解剖釐清死因。圖／北市動物園提供
日本來台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」死亡，前天解剖釐清死因。圖／北市動物園提供

日本橫濱動物園2歲馬來貘「英雄」（Hideo）日前交換來台，卻在貨機上猝死，台北動物園邀台大獸醫團隊前天解剖，發現除了有外傷，初步研判是因緊張導致體溫升高「熱緊迫」，推判是因運送過程不適應，「英雄」體溫升高掙扎，引發全身循環衰竭、凝血功能障礙與嚴重肺水腫死亡。至於精子，也因過熱「蒸熟了」無法使用。

「英雄」本月21日晚間7時30分搭日航貨機來台，上機前並無異狀，但抵台後，園方晚上9時25分檢查運輸箱時就發現疑似血跡，透過透氣孔檢查，「英雄」呼吸沒有起伏，22日清晨12時5分抵達檢疫舍開箱時已死亡。

動物園獸醫室主任賴燕雪說，解剖初步發現，除「英雄」頭部外觀有大面積皮膚摩擦傷、四肢蹄部嚴重外傷，且全身肌肉蒼白、多發出血、皮下出血、氣腫，肺部全面性嚴重肺水腫、瘀血與出血，核心溫度更高達攝氏41度，初步研判是「熱緊迫」引起全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡。

賴燕雪說，正常馬來貘溫度大約36至37度，「熱緊迫」和「熱衰竭」不同，熱衰竭體溫不一定會升高，但「英雄」溫度升高41度很不正常，引發一連串反應，引起臟器病變。

園方發言人曹先紹表示，「英雄」溫度升到那麼高，絕不是幾分鐘產生，推判是個體運送過程環境改變，也沒有及時處理降溫，動物開始掙扎也造成外傷，才會滲出血跡，「最後把自己蒸熟了。」

曹先紹說，台日雙方共識就是把病理解剖做好，因此須切割皮膚、內臟，加上「英雄」核心溫度過高，對皮毛保存相當不利，不太可能做型態標本。

至於未來是否還會有新的馬來貘來台進行血緣交流，曹表示，動物園目前有3隻雌性個體具繁殖能力，有時瀕危動物遭路殺，研究人員會採集精液延續血脈，「英雄」的精子量與樣態很不錯，可惜「蒸熟了」無法使用。目前請園內同仁從資料庫去看，歐洲動物園暨水族館協會合作動物園是否還有其他合適配對的雄性個體，動物園也會持續爭取。

動物園 水腫 熱衰竭 馬來貘
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

馬來貘來台熱死 醫提醒人類也會：室內寧可吹熱風也別悶

馬來貘「英雄」空運來台猝死 動物園查出死因：熱緊迫

來台交流出意外！日本馬來貘搭機猝死 北市動物園：將解剖釐清死因

台北市立動物園大整修明起休園10天 年票7月起限量開賣

相關新聞

馬來貘「英雄」從日本飛台猝死 熱緊迫致死

日本橫濱動物園2歲馬來貘「英雄」（Hideo）日前交換來台，卻在貨機上猝死，台北動物園邀台大獸醫團隊前天解剖，發現除了有...

馬來貘「英雄」空運來台猝死 動物園查出死因：熱緊迫

日本橫濱動物園的2歲馬來貘「英雄」（ひでお，Hideo），日前交換來台做血緣交流，卻在機上意外猝死，引起各界爭議，北市動...

台牌貓飼料釀死傷？新北送驗結果出爐 2原因開罰6萬

有民眾日前在臉書舉報，寵物貓因食用台灣品牌貓咪飼料，造成低血鉀死亡。新北動保處將問題飼料送驗，結果皆符合法定限量標準，但...

世界第二毒蛇vs世界第五毒蛛！澳男拍下激罕纏鬥畫面 最後牠勝出

大自然奉行弱肉強食定律，任何動物隨時變成其他物種的盤中飧！澳洲有男子日前拍到大自然界的「黃金畫面」，1條號稱「世界第二毒蛇」的…

廣角鏡／野狗獵殺鳥

竹市金城湖是賞鳥勝地，但受水域淤積陸化影響，野狗成群獵殺野鳥時有所聞，最近有鳥友拍到「紅領瓣足鷸」羽翅遭纏住，憂心成野狗...

金吉拉氣噗噗找飼主訴苦「嘰哩呱啦罵一堆」她假裝聽懂亂安慰莫名把貓哄開心了

貓咪也像個孩子一樣需要人安慰。一隻金吉拉受了委屈跑來找飼主訴苦，嘰哩呱啦講了一大堆，主人不懂裝懂亂回一通，居然也成功將牠安撫了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。