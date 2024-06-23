筏子溪旁石虎又遭路殺 中市府籲「夜行熱區」減速慢行

原來世界上除了朕還有別隻貓？一名飼主日前陪家中的橘貓玩耍，玩到一半的時候突然拿出早已準備好的抱枕，橘貓發現抱枕跟自己長得一模一樣瞬間愣住，一連串可愛的動作成功融化許多網友。

2024-06-22 17:17