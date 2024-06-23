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筏子溪旁石虎又遭路殺 中市府籲「夜行熱區」減速慢行

中央社／ 台中23日電
台中筏子溪旁日前被發現有1隻石虎遭路殺，市府農業局提醒，石虎為夜行性動物，為落實石虎保育，籲請民眾夜間行車經過石虎熱區附近道路時，減速小心慢行。（台灣石虎保育協會提供）中央社
台中筏子溪旁日前被發現有1隻石虎遭路殺，市府農業局提醒，石虎為夜行性動物，為落實石虎保育，籲請民眾夜間行車經過石虎熱區附近道路時，減速小心慢行。（台灣石虎保育協會提供）中央社

台中筏子溪旁的筏子東街二段，日前被發現有1隻石虎遭路殺，這已是去年至今，筏子溪附近第3起石虎遭路殺意外，市府農業局呼籲民眾，夜間行經石虎熱區道路，應減速慢行

台中市政府農業局今天透過文字稿說明，民眾6月18日夜間在筏子東街二段路上，發現有動物路殺案件，後續通報環保局南屯清潔隊處理，當晚11時20分到場撿拾；農業局請台灣石虎保育協會前往南屯清潔隊確認為石虎屍體，後續送農業部生物多樣性研究所進行處理。

農業局提醒，筏子溪西屯、南屯流域為台中市石虎熱區，石虎為夜行性動物，為落實石虎保育，籲請民眾夜間行車經過石虎熱區附近道路時，請減速小心慢行，共同保育野生動物，也維護道路安全。

台中市 慢行 石虎
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