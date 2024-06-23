日馬來貘抵台前死亡 今解剖釐清

日本東山動物園雄性馬來貘「Hideo英雄」來台，要與台北市立動物園馬來貘繁衍、交流血緣，但前天搭機抵台後，被園方發現死在運輸籠內，園方指出，馬來貘坐飛機猝死應是全球首例，牠搭機前健康檢疫健康，身上也無外傷，今早將解剖，釐清死因，日方也將檢討運送過程。

「Hideo英雄」二○二二年一月出生，為促進物種繁衍，在ＪＡＺＡ血統書管理安排下，與台北動物園動物交換。

動物園發言人曹先紹說，該個案是前晚七時卅分搭日本航空飛機來台，今年五月也有檢疫，狀況都正常，日方回報在上機前都沒有異狀，但抵台後，園方九時廿五分檢查運輸箱時發現疑似血跡，透過透氣孔檢查，發現呼吸沒有起伏，昨清晨十二時○五分抵達檢疫舍開箱，確認死亡。

曹先紹表示，目前可以確定的是動物在下飛機前就已死亡，機艙貨艙內沒有其他動物，飛行時間約二小時，不排除機上發生狀況，今早病理解剖，預計最快下午可初步判斷。

北市動物園長諶亦聰表示，一個族群如果都住一起不交流，全透過近親繁殖，會造成基因窄化，導致種族滅絕速度加快，因此基因多樣性是國際趨勢，準備期最快也要一、二年，盡可能確保動物福祉。

諶亦聰說，動物交換頻繁過程嚴謹，從協商、篩選物種都經過重重關卡，以這次馬來貘為例，是由歐洲動物園暨水族館協會統一調度，發生死亡事件，協會會重新檢視動物運輸，未來勢必更加謹慎，交換物種恐會變得更加困難。