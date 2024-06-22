守護台灣海洋生物 中華鯨豚協會推長期科學研究

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，鯨豚、海龜擱淺很大比例與漁業活動有關，民眾若發現擱淺動物，不要推回海中，要通報救援；將發起北台灣鯨豚、海龜守護行動，長期科學研究調查。

曾鉦琮接受中央社專訪時表示，協會在1998年創立，原先只有做鯨豚救援，2020年開始接海龜救援；目前擱淺動物的救援上，最大困境是經費和民眾的認知教育。

曾鉦琮說，救援上，幾乎所有縣市政府都有支持第一線的現場處理，但例如新北市因為擱淺量大、經費入不敷出，協會得自己貼錢，第二線復健醫療部分，目前只有桃園市有支援，而第三線的野放追蹤部分則純靠協會。

至於民眾的認知教育部分，曾鉦琮說，大多數人對於活體鯨豚、海龜擱淺的處理觀念仍存在嚴重錯誤，認為把擱淺動物推回海裡就是在幫牠，「但其實是送牠們去死」。

曾鉦琮舉例，協會5月中獲報在宜蘭蘇澳有1隻小抹香鯨擱淺，人員抵達時動物狀態已經很不好、氣管內都是水聲，經評估後進行人道處置；事後才知道，該動物第一時間被衝浪客發現後，5度被推回海裡，但因為仍持續被沖上岸，才通報處理。

曾鉦琮說，該小抹香鯨在被重複推回的過程中不斷嗆傷，釀成不可逆的傷害；經解剖小抹香鯨遺體，氣管內有明顯積液和如同啤酒的大量泡沫，「協會再怎麼厲害也救不了牠」。

曾鉦琮表示，大多數的鯨豚、海龜擱淺時身體通常已經有病變，是為了呼吸而選擇浮在海面，也因為在海面難以覓食、逐漸瘦弱，最後隨波逐流被推到岸邊擱淺，這時若強迫將牠們推回海中，反而會讓牠們溺水，正確處理方式應該是帶離水面後儘速撥打118通報。

曾鉦琮也說，全台灣的鯨豚、海龜擱淺數量，隨著海洋委員會海洋保育署在2018年的成立通報率增加，2019年海保署成立「海洋保育類野生動物救援組織網（簡稱海保救援網MARN）」後，通報率更漸趨穩定。

曾鉦琮說，鯨豚在2014至2017年，擱淺數量平均每年84.5隻，2018年至2023年則平均達每年149隻；這10年來的鯨豚擱淺總數約1184隻，其中有1015隻為死亡擱淺，占比達82.3％。

曾鉦琮說明，鯨豚通常被發現擱淺時，狀況都已經很差，協會光是去年就人道處置了4隻擱淺鯨豚；鯨豚擱淺以漁業混獲的比例最高，其次是疾病和船隻撞擊等。

海龜擱淺部分，2014至2017年平均每年有150隻，2018年至2023年則達平均每年296隻；這10年來的海龜擱淺總數達2376隻，其中有1755隻為死亡擱淺，占比約73.9％。

曾鉦琮說，海龜若是活體擱淺，除非因為本身疾病、虛弱，很大比例是因為被定置漁網困住，而這些海龜中有近5成都還很健康。

針對海洋廢棄物的部分，曾鉦琮說，鯨豚其實不太會吃海洋垃圾，但誤食後的死亡比率很高，海龜則相反，幾乎有7成海龜的腸胃裡都有人造廢棄物，但除非是尖銳物或魚鉤帶線，通常不會是致死主因。

曾鉦琮也說，桃園、新北、基隆和宜蘭4個縣市的海域，總海岸線長為台灣島總長的27.5％，鯨豚、海龜的擱淺數量佔了全島的34.6％、46.5％，種類也佔了台灣紀錄品種的65.6％、100％，比例上相當重。

曾鉦琮表示，除了宜蘭和桃園有鯨豚族群數量調查之外，新北和基隆海域卻沒有任何科學紀錄，海龜的族群數量調查與分佈熱點則完全無人了解；協會將發起北台灣鯨豚、海龜守護行動，盼政府能支持長期科學調查、監測和研究分析計畫。