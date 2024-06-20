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丈夫出軌閨蜜 人類最忠誠朋友幫5旬婦重拾快樂

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院開設婦女身心特診的醫療團隊協助婦女走出身心痛苦。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院開設婦女身心特診的醫療團隊協助婦女走出身心痛苦。記者簡慧珍／攝影

彰化縣50歲陳姓婦人忍受丈夫一再外遇，幾個月前發現外遇新對象竟是閨蜜，同時被丈夫和閨蜜背叛的陳婦感覺世界就要毀滅，女兒帶她求醫，經由藥物和心理治療並尋找興趣，陳婦決定養一隻狗，果然狗是人類的忠誠朋友，現在毛小孩讓她重新快樂起來。

衛福部彰化醫院開設婦女身心特診，為身心受創的婦女找出解開心結與減輕壓力的解方。美國哈佛大學醫學碩士，目前是博士候選人的婦女身心特診精神科醫師李青樺今表示，陳婦就醫時，兩眼無神，臉色黯淡，身心俱疲的模樣，經一番談話卸下心防她才開口。

陳婦告訴醫師，婚後辭職在家當專職家庭主婦，陸續生育3名子女，讓丈夫無後顧之憂地專心經營工廠，未料她的全部付出竟得到丈夫一再出軌的回報，為了孩子和家庭完整，她隱忍等丈夫回頭，沒想到丈夫最新外遇對象是她的閨蜜，雖然兩人矢口否認，但朋友告訴、證據顯示丈夫和閨蜜都背叛她。

精神科醫師李青樺說，陳婦遭受丈夫、閨蜜「雙重背叛」，覺得世界正在毀滅，整天呆坐在家裡，失眠還透露種種負面訊息，女兒覺得媽媽狀況越來越差，帶她求醫，各項檢測陳婦確診憂鬱症，開給抗憂鬱藥物並經門診心理治療，陳婦情緒逐漸穩定，門診心理治療團隊引導她思考個人生活和婚姻、家庭，協助發展個人興趣把重心轉向疼愛自己。

陳婦考慮顧全家庭，決定維持婚姻，但養狗轉移照顧重心，陳婦常帶愛犬去散步、登山，作畫時愛犬乖乖陪伴身旁，永遠開心迎向陳婦，讓陳婦感受狗是人類的忠誠朋友，絕不背叛，幫她換置另一個生活模式，情緒穩定也累積生活樂趣。

李青樺指出，很多婦女礙於面子不敢求醫談丈夫外遇，不穩定的負面情緒一再堆疊，從醫學角度來看，長期憂鬱和負面想法會影響到腦部功能使大腦退化，並造成身體不適，建議尋求專業精神科醫師評估，了解和理清自己身心問題，不害怕接受藥物與心理治療，這些都能有效穩定情緒，改善身心不適。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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衛福部彰化醫院婦女身心特診精神科醫師李青樺和病人閒話家常，卸下心防。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院婦女身心特診精神科醫師李青樺和病人閒話家常，卸下心防。記者簡慧珍／攝影

丈夫 外遇 醫師
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