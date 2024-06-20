丈夫出軌閨蜜 人類最忠誠朋友幫5旬婦重拾快樂

彰化縣50歲陳姓婦人忍受丈夫一再外遇，幾個月前發現外遇新對象竟是閨蜜，同時被丈夫和閨蜜背叛的陳婦感覺世界就要毀滅，女兒帶她求醫，經由藥物和心理治療並尋找興趣，陳婦決定養一隻狗，果然狗是人類的忠誠朋友，現在毛小孩讓她重新快樂起來。

衛福部彰化醫院開設婦女身心特診，為身心受創的婦女找出解開心結與減輕壓力的解方。美國哈佛大學醫學碩士，目前是博士候選人的婦女身心特診精神科醫師李青樺今表示，陳婦就醫時，兩眼無神，臉色黯淡，身心俱疲的模樣，經一番談話卸下心防她才開口。

陳婦告訴醫師，婚後辭職在家當專職家庭主婦，陸續生育3名子女，讓丈夫無後顧之憂地專心經營工廠，未料她的全部付出竟得到丈夫一再出軌的回報，為了孩子和家庭完整，她隱忍等丈夫回頭，沒想到丈夫最新外遇對象是她的閨蜜，雖然兩人矢口否認，但朋友告訴、證據顯示丈夫和閨蜜都背叛她。

精神科醫師李青樺說，陳婦遭受丈夫、閨蜜「雙重背叛」，覺得世界正在毀滅，整天呆坐在家裡，失眠還透露種種負面訊息，女兒覺得媽媽狀況越來越差，帶她求醫，各項檢測陳婦確診憂鬱症，開給抗憂鬱藥物並經門診心理治療，陳婦情緒逐漸穩定，門診心理治療團隊引導她思考個人生活和婚姻、家庭，協助發展個人興趣把重心轉向疼愛自己。

陳婦考慮顧全家庭，決定維持婚姻，但養狗轉移照顧重心，陳婦常帶愛犬去散步、登山，作畫時愛犬乖乖陪伴身旁，永遠開心迎向陳婦，讓陳婦感受狗是人類的忠誠朋友，絕不背叛，幫她換置另一個生活模式，情緒穩定也累積生活樂趣。

李青樺指出，很多婦女礙於面子不敢求醫談丈夫外遇，不穩定的負面情緒一再堆疊，從醫學角度來看，長期憂鬱和負面想法會影響到腦部功能使大腦退化，並造成身體不適，建議尋求專業精神科醫師評估，了解和理清自己身心問題，不害怕接受藥物與心理治療，這些都能有效穩定情緒，改善身心不適。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打