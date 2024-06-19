台南小燕鷗疑肉毒桿菌中毒 鳥會搶救數度惡化漸復原

台南保育團體8日在七股區一處灘地發現1隻癱軟保育類小燕鷗疑肉毒桿菌中毒，送到台南鳥會野鳥救傷組搶救，治療期間數度惡化，經志工以給氧、灌食等細心照料漸復原，近日擇期野放。

台南市野鳥學會總幹事林岱瑢告訴中央社記者，台南鳥會野鳥救傷組於8日由黑面琵鷺保育學會轉送，收治1隻癱軟無法活動小燕鷗，檢傷後發現胸部有脂肪消耗留下痕跡，無法正常站立、開口喘氣，眼睛半閉、排便不順利，需要人工協助，疑肉毒桿菌中毒。

林岱瑢表示，經氧氣機給氧及高頻度監測照護，不料收治隔天狀況更差，眼睛只睜開1/3，11日狀況看似好轉，不用給氧，並可自行嘗試站立，但12日又出現吐出灌食物狀況，再度以氧氣機給氧等治療，並以人工協助運動，改善排便。

林岱瑢說，經5天吸氧照護及營養劑補充，小燕鷗13日已可從桌上滑翔到地上，並揮動翅膀自行活動，但照護人員仍不敢大意，至今狀況逐漸康復好轉，預計明天上腳標後，再視情況擇期野放。