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【動物冷知識】異色瞳不是貓皇專利！超美草莓魷魚眼睛不只異色 連功能都不一樣

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？魷魚也有異色瞳喔！而且還一大一小。

怎麼會這樣呢？今天讓我們一起來看看動物眼睛的冷知識吧！




樹懶的眼睛缺乏視錐細胞，讓他們在昏暗的環境下視力不好，太亮的地方又直接閃瞎。

樹懶的視覺很差，聽力也很差，因此他們主要依靠嗅覺和觸覺在活動，所以這有可能是他們行動緩慢的原因之一，真是辛苦的動物啊……




人類眼睛裡有3色視錐，所以能夠讓我們區分紅、藍、綠光，再由這3種光源的堆疊、折射等作用，讓我們看到更繽紛的顏色。其他動物例如鳥類有4種色錐，他們可以分辨的顏色又更廣，也可以看到紫外線，讓他們可以更敏銳的捕捉獵物或躲避敵人。

而螳螂蝦有12個視錐，是人類的4倍！

除此之外螳螂蝦的眼睛含有MAAs類菌素氨基酸，這是一種天然的防曬乳，可以耐熱及抗紫外線，進而讓他們眼睛也有看見紫外線的功能，利於他們在水下捕捉獵物。

螳螂蝦的眼睛被認為是動詞世界最複雜的眼睛！




草莓魷魚因為紅色的皮膚以及身體發光，使其看起來像草莓而得名。

他們有一堆不對稱的大小眼，小眼睛呈現藍色的，而大眼睛則是黃色的。

科學家認為有這樣不對稱的異色瞳，主要是因為兩者分別擁有不同的功用，他們游泳時會將大眼向上，大眼可以收集水面的光線並肩看掠食者，小眼則會看向深海處的生物發光。

有趣的是他們小時候眼睛是一樣大小的，只是在成長過程中，其中一顆眼睛越長越大，長到原來的兩倍這麼大！


參考連結：123

樹懶 紫外線
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