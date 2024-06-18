太平山黃喉貂4年半前遭路殺 標本飄泊多年可望「回家」
太平山國家森林遊樂區4年半前有隻黃喉貂被「路殺」，之後被做成標本，農業部林業及自然保育署最近規劃太平山主題特展，擬將這隻黃喉貂標本納入，盼帶牠「回家」。
農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，位在宜蘭太平山國家森林遊樂區過去很少發現黃喉貂，但2017年起頻頻現蹤，迅速敏捷穿梭山林中，甚至是道路，因此宜蘭分署之後設置注意路殺警示牌，但不表示不會再發生路殺；2021年起，宜蘭分署陸續於遊樂區聯外道路增設30多處動物脫困通道，搭建爬梯於排水溝口，好好保護相關野生動物，不讓旅遊行為影響這些動物。
宜蘭分署認為，園區黃喉貂族群數量激增，也不排除是遊客任意餵食，改變牠們出沒習性。
宜蘭分署表示，2019年11月，1隻黃喉貂在遊樂區內過馬路時被車子撞死，工作人員之後帶到山下委託專人製成標本保存，成為太平山第1隻，也是目前唯一的黃喉貂標本。
宜蘭分署指出，明年計畫在遊樂區推出主題特展，屆時這個標本也將融入展覽，希望遭「路殺」的黃喉貂回到有壯闊山林與雲海的原棲地參展，讓牠在外飄泊多年後「回家」，形同落葉歸根。
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