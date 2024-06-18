今年首隻！纖紅蜻蜓羽化現身南投 揭開繁衍季序幕

哈士奇跟薩摩耶是不少喜歡品種狗的人的心頭好，不少人也很熱衷想要有這兩者血統的小狗，但一名飼主發現自家薩摩耶犬跟一隻哈士奇交配後，生出來一窩小狗中其中一隻讓他當場看傻眼。

2024-06-17 17:02