今年首隻！纖紅蜻蜓羽化現身南投 揭開繁衍季序幕
透過林業署南投分署支持，新故鄉文教基金會邀專家2022年起展開纖紅蜻蜓資源調查、監測與保育行動，昨天發現今年首隻羽化成蟲，揭開纖紅蜻蜓繁衍季序幕，展現保育調查成果。
新故鄉文教基金會今天發布新聞稿表示，2013年發表的台灣特有種「纖紅蜻蜓」僅分布南投縣魚池鄉、埔里鎮低海拔區域，數量稀少，基金會2022年起在農業部林業及自然保育署南投分署支持下，邀生態專家彭國棟帶領大埔里生態解說員展開資源調查、監測與保育。
基金會表示，經第1年摸索、第2年乾旱衝擊，邁入第3年特別期望有突破，今年上半年調查9處主要棲地，發現去年50多隻成蟲存活、交配繁殖到今年2月上旬，但一直未發現新羽化成蟲。
基金會表示，生態調查解說員昨天上午帶領大雁村社區幹部與調查人員深入魚池鄉幽深草澤溼地，終於發現首隻剛羽化的纖紅蜻蜓雌蟲，這好消息宣告纖紅蜻蜓將進入繁忙的成長、交配、繁殖期，不過這隻蜻蜓右後翅端有點伸展缺障，相信會康復並健康存活。
新故鄉文教基金會表示，與林業署、大雁休閒農業區等單位持續合作，針對纖紅蜻蜓建立更完備生態觀察及生活史等資料，並透過教育宣導引領大眾認識及感受纖紅蜻蜓魅力，同時以合作及鼓勵方式與土地所有權人、管理人，為纖紅蜻蜓打造更安全繁衍環境。
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