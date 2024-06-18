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床會自動長貓？她睡醒被4貓包圍傻眼：我只養3隻…

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友睡醒發現床上多了一隻貓。示意圖，非當事貓。圖／ingimage
一名網友睡醒發現床上多了一隻貓。示意圖，非當事貓。圖／ingimage

哪來這麼神奇的床會自動「生貓」？一名網友發文配圖，畫面中床上4個角落各有一隻貓，溫馨又整齊，但該網友表示自己只有養三隻貓。這則床上莫名多一隻貓的貼文戳中廣大網友笑點，引發熱議。

一名網友在reddit上發文，配圖是一張「床照」：床上的4隻貓咪分別佔據4個角落舒服躺著，畫面溫馨又整齊，看不出哪裡有問題，但原PO的配文直接點破最不合理的地方：「發現有4隻貓睡在我床上。我只有養3隻…」。

原來其中一隻貓咪是鄰居家的，經常和原PO養的貓一起玩耍。平常玩在一起就算了，誰也沒想到鄰居貓貓居然非常自來熟的跑來原PO床上，和其他貓一起睡。

這則傻眼但可愛的貼文一出讓網友們笑翻，「接受吧你有4隻貓」、「很快你就會認為4隻貓很正常，有一天出現第5隻貓出現時才會再次驚訝」、「我的貓和鄰居的貓也像這樣」、「其中一隻規劃了過夜行程」、「有人（指原PO）沒被告知要開睡衣派對」、「我想你的床每個角落都需要一隻貓，多的那隻只是來幫忙」。

眾人也紛紛詢問哪一隻是「入侵者」，原PO說明右下角灰白相間的是鄰居的貓Bluey，其餘三隻都是她養的，分別是玳瑁貓Pancake、虎斑貓Oreo以及雙色貓Quinn。有趣的是，這三隻貓對外來者的敵意很重，還會聯合起來對付跑進家裡花園的其他貓，但唯獨對Bluey非常友善，經常一起在公園玩，感情很好。

而這張床上「貓滿為患」的照片也讓網友好奇原PO睡哪裡，原PO則半開玩笑半無奈的表示，「不在這裡，這裡已經是他們的床了」。

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