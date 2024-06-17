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無尾熊「挑食」愛嫩葉 北市動物園將吃剩桉樹葉「食餘」再利用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
無尾熊芙蓉為「食餘」桉樹葉再利用代言。照片取自臺北市立動物園
無尾熊芙蓉為「食餘」桉樹葉再利用代言。照片取自臺北市立動物園

動物園無尾熊們會因為尤加利葉的營養成分、品種、產地等的不同，而偏愛當天的某些葉子，臺北市立動物園與農戶契作努力維持提供15種尤加利葉輪流搭配給無尾熊們食用，例如，細葉桉、赤桉、玫瑰桉、白桉、脂桉等，其中不乏富含精油的品種。無尾熊採食桉樹葉以嫩葉居多，每天會清理出來的桉樹老葉都有一定的重量，今年在與木酢達人的合作下，這些被無尾熊吃剩的桉樹葉「食餘」有了新的再生機會，透過回收、萃取和應用製成可添加於防螨噴霧與洗手乳中所使用的精油，為大量食餘找到新的循環出口。

臺北市立動物園園長諶亦聰表示，為了呼應永續的理念及友善環境的創意作為，同時也讓社會大眾有機會透過日常生活用品的購買，支持動物認養保育研究計畫，由木酢達人售出的無尾熊桉樹精油系列產品將提撥售價3%資助動物認養。

聚傳媒

動物園 北市 無尾熊
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