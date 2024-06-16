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花蓮南安地區3天2件台灣黑熊出沒 玉管處籲勿干擾

中央社／ 南投縣16日電

玉山國家公園花蓮縣南安地區13日、15日分別有遊客目擊台灣黑熊出沒，玉管處提醒，南安原本就是黑熊出沒頻繁地區，遊客遇見黑熊不要干擾，結伴同行並帶鈴鐺可預防黑熊靠近。

玉山國家公園東部園區是台灣黑熊重要棲地，近日有2名遊客分別在花蓮縣卓溪鄉南安地區2處不同地點、不同時間拍到「熊出沒」，當地張姓民眾驚呼，13日上午行經南安村落遇見2隻台灣黑熊，他1年來此至少百次，10多年來少說走過上千次，首次遇台灣黑熊。

另有1名遊客昨天在南安地區拍到1隻黑熊走在步道，玉山國家公園管理處南安遊客中心今天向中央社記者表示，這2起遊客目擊黑熊為2處不同地點及時間，台灣黑熊在東部園區出沒頻繁，3天有2件目擊黑熊是正常，由於致力生態保育，目擊黑熊機率較20、30年前更高。

外界好奇是否因今年0403花蓮地震後遊客減，人為干擾少，導致黑熊出沒較頻繁，對此，南安遊客中心指出，震後遊客確實明顯減少，隨著夏季到來，南安地區遊客漸增，由於台灣黑熊原本就在東部園區出沒頻繁，是否因震後遊客少而增加目擊黑熊機率尚無法斷定。

玉山國家公園管理處表示，近日玉山國家公園台灣黑熊頻繁出沒，請遊客走在規劃的步道並注意自身安全；當遠遠看見黑熊請不要干擾並從容安靜離開現場，切勿驚聲尖叫或做出誇大行為；若黑熊朝人靠近，請面對黑熊緩緩退後，並發出溫和話語、保持冷靜。

玉管處指出，當黑熊朝人類威嚇追趕時，請往安全方向奮力奔跑；結伴同行、攜帶鈴鐺或發出聲響物品可預防黑熊靠近；遇見小熊單獨出沒，請勿聚集或干擾，母熊可能在附近，干擾行為可能造成母熊為避開人類而遺棄小熊；勿餵食野生動物，可能造成黑熊覓食行為改變，進而衍生後續人、熊衝突問題。

台灣黑熊 玉山國家公園 花蓮
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