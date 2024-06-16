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台南水道博物館現領角鴞家族 3幼鳥大眼呆萌療癒

中央社／ 台南16日電
台南山上花園水道博物館園區一處樹林近日有1大3小共4隻領角鴞現蹤，小領角鴞躲在枝葉間，大眼呆萌模樣相當可愛。（台南市文化局提供）
台南山上花園水道博物館園區一處樹林近日有1大3小共4隻領角鴞現蹤，小領角鴞躲在枝葉間，大眼呆萌模樣相當可愛。（台南市文化局提供）

台南山上花園水道博物館園區去年出現2隻領角鴞，如站崗般常定時定點現蹤，但今年2月突然消失，館方近日在原樹林處發現1大3小共4隻領角鴞，小領角鴞呆萌模樣更療癒。

館方人員告訴中央社記者，去年8月在園區某處樹林內發現2隻保育類領角鴞，常定時定點出現，就像在站衛兵一樣，館方拍照並在臉書（Facebook）粉專分享動態，可愛模樣吸引不少網友目光，也有遊客專程為賞鳥造訪園區，但今年2月突然不再出現，讓不少人感到可惜。

館方人員說，當時研判領角鴞可能受干擾而離開，沒想到近日在同位置又發現領角鴞現蹤，仔細觀察竟然有4隻，研判是1隻成鳥帶著3隻幼鳥，外觀有白色絨毛的小領角鴞躲藏在大樹枝葉間，大眼呆萌可愛模樣十分療癒。

館方人員表示，先前出現的2隻領角鴞沒有腳環等可供識別特徵，無法確認是否為牠們帶著幼鳥回到園區棲息，但同一處樹林又有領角鴞現蹤，還是讓工作人員相當開心。

館方邀請台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩協助判斷，曾翌碩表示，透過照片發現4隻領角鴞中，有1隻體型較大、外觀顏色較深，其他3隻顏色較淡，應是1隻成鳥帶著3隻亞成鳥，小領角鴞在能夠獨立前會先聚集在一起，由親鳥傳授生存技巧，之後就會各自離開。

曾翌碩指出，領角鴞公、母鳥外觀幾乎相同，繁殖期由母鳥負責孵卵育雛，公鳥負責狩獵與守衛，經多天觀察，最多只看到4隻，研判被拍到的成鳥為母鳥，公鳥應在附近活動，沒有一起入鏡。

他說，領角鴞常選擇相對較靠近道路、建築物的樹林繁殖育雛，研判因為有人類活動處可協助躲避猛禽等天敵，水道博物館園區樹木高大，枝葉茂密，隱蔽性夠，加上有遊客出入，被領角鴞選中棲息，這也解釋為何先前會常定時定點出現，但也呼籲遊客不要過度聚集及干擾。

台南市政府文化局長謝仕淵表示，水道博物館除了是國定古蹟，園區擁有多元生態也是一大特色，之前就曾有保育鳥類黃鸝、朱鸝現身，還有黑冠麻鷺築巢育雛，加上這次發現領角鴞家族，都有重要自然保育意義，日後也將持續深耕環境議題，發揮更多教育功能。

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