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世界海龜日 澎湖野放13隻返大海

中央社／ 澎湖縣16日電

今天是世界海龜日，澎湖縣政府農漁局今天在嵵裡沙灘野放13隻海龜，將海洋生態保育的意志化為實際行動。

澎湖農漁局今天表示，野放的13隻保育類海龜，包括有1隻欖蠵龜及12隻綠蠵龜，其中有8隻綠蠵龜因在孵化後體弱被救出收容，其餘都是在近3年發生意外受傷，由水試所澎湖海龜收容救護中心收容飼養。

今天是世界海龜日，由澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁、海管處長徐韶良、澎管處長洪志光、議員許國政、嵵裡及山水國小師生100人共同參與。

澎湖農漁局表示，今年5月23日世界烏龜日，望安綠蠵龜棲息產卵保育區，首見綠蠵龜上岸產卵，截至目前止已有2隻上岸產卵。世界海龜日，澎湖縣政府野放13隻保育海龜，在海洋生態保育上，別具意義。

海龜 澎湖縣 綠蠵龜
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