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遊樂區禁寵物！狗狗被關籠內「無風扇和水」熱壞 全場氣炸：別當無知飼主

聯合新聞網／ 綜合報導
最近天氣熱壞了，一名網友近日前往遊樂區，卻目睹有飼主將寵物關在籠子內，該區沒有風扇也沒有水，讓他擔心直喊「狗很可憐」。示意圖／ingimage
最近天氣熱壞了，一名網友近日前往遊樂區，卻目睹有飼主將寵物關在籠子內，該區沒有風扇也沒有水，讓他擔心直喊「狗很可憐」。示意圖／ingimage

最近天氣炎熱，北部體感溫度更飆至41度，一名網友分享，近日他在遊樂區入口，看到有飼主將狗狗寄放在園區提供的「寵物籠子」內，當天氣溫超過30度，該區卻沒有水和風扇，狗狗熱到伸出舌頭狂散熱，讓他心疼直呼「太可憐」，提醒飼主千萬別帶寵物出門，卻將其棄之不顧。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，昨（15）日他到新竹一遊樂區遊玩時，看到園區禁止寵物入園，並在入口處設置「寵物客棧」，提供籠子讓飼主寄放寵物。然而，這陣子高溫難耐，他看到籠內的狗狗後，感到十分不捨，「30多度的天氣關在籠子無法入園，連水也沒有，這樣狗很可憐的！」

原PO補充，當天新竹氣溫高達34度，十分炎熱，他在園區走3小時「連內褲都濕了」，毛小孩區甚至沒有風扇吹，狗狗很有可能因此中暑、熱衰竭，提醒飼主千萬別隨便帶寵物到遊樂區，「不是每個地方寵物都可以入園的，最後可憐到寵物而已，別當個無知的主人」。

狗狗被獨自關在籠子內，讓不少網友看了十分心疼。圖／翻攝自「爆廢公社」
狗狗被獨自關在籠子內，讓不少網友看了十分心疼。圖／翻攝自「爆廢公社

貼文曝光後，不少人心疼表示，「要我把狗狗放在這地方自己去玩，我才不要」、「寵物不能進去的話，主人怎麼還能悠閒自得的逛遊樂園啊」、「怎麼捨得讓孩子被關在裡面」、「寵物不能進，我也不進去了」、「狗狗好可憐」、「雖然我不養寵物，但這樣真的母湯」、「主人不夠愛狗，若是我就會馬上走人」。

有網友提醒，飼主應該事先做好功課，「出發之前應該先問寵物能不能一起入場」、「每次帶狗出去，都會先詢問或上網查詢，寵物友善的地方才帶毛小孩去」、「飼主要做好功課、詢問清楚才是重點」。也有人認為，最近天氣太熱，最好別帶寵物出門，「這天氣很容易中暑，不要帶狗出門吧」、「都不會擔心自己的狗狗是否會中暑到熱衰竭欸」、「天氣真的太熱了，讓牠們在家就好，對牠們才是最好的」。

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