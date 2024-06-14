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玉山登山口蝴蝶漫天飛舞 紫斑蝶數量豐成美景

中央社／ 南投14日電

內政部國家公園署玉山國家公園管理處說，近期玉山登山口有許多漫天飛舞的剛羽化紫斑蝶類群，多半由水里、東埔方向順氣流飛越塔塔加鞍部（玉山登山口），之後再往北方飛。

玉管處透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁表示，天氣漸回暖時是遷徙蝴蝶們向北移動高峰期，常因數量豐富而形成壯觀蝶道，但近年氣候變遷因素等，紫斑蝶越冬期有越來越短現象，暖冬或突然寒害都讓紫斑蝶招架不住或須另尋生存策略。

玉管處說，玉山國家公園全區蝶類調查記錄共6科289種，而塔塔加地區記錄約164種蝴蝶。在塔塔加地區賞蝶通常以5月到10月較多，此刻高山草花也最繁茂。賞蝶最佳時段與氣溫有關，當溫度過低或雨霧狀況時就很難觀賞到美麗蝴蝶，最佳時段在上午9時到下午1時。

玉山國家公園 紫斑蝶 蝴蝶
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