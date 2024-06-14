好心疼！帶愛犬去修毛「耳朵竟被剪下」 眾人氣壞：美容師太誇張

不少養毛小孩的民眾，會帶寵物到美容店洗澡、修毛，今（14）日一名台中網友爆料，他的愛犬在寵物店修毛時，居然被美容師活生生剪掉一塊耳朵，讓他超傻眼，畫面十分令人心疼，也讓網友們氣憤不已。

原PO在「爆料公社」發文指出，昨日帶家中愛犬到台中一家寵物店洗澡、修毛，沒想到修毛過程中，狗狗的耳朵卻被美容師剪了一大塊下來，讓原PO心疼直呼「這該有多疼啊？」

照片中，可以看到狗狗的耳朵尖端被剪掉一大塊肉，畫面令人心疼不已。圖／擷自「爆料公社」

從原PO貼出的照片中，可以看到原本可愛的狗狗，如今耳朵最上端卻少了一大塊肉，讓他氣憤表示，「剪下這麼大一塊，我不會懷疑你的專業能力，我就認定你是故意的」，原PO也說明，目前狗狗正在住院，由專業醫護照顧中。

文章一出，嚇壞不少網友，「這哪間垃圾啊」、「這太誇張了」、「一定要告啊，爛死了」、「太扯了啦」、「好心疼」、「太離譜了，看照片都感覺到痛了，狗狗一定更痛」、「太不專業了吧」、「好可怕」、「光看就痛死了，可憐的狗狗」、「有的美容師很兩光，寵物美容師一定要指定跟慎選，一分錢一分貨很重要」。

有網友透露自身經驗，「之前小犬是被美容師剪到舌頭，大概0.3公分長度，不嚴重，但嚇死，趕快抱去醫院處理」；也有人猜測，可能是美容師沒抓好距離，或是狗狗較好動，「看了就覺得痛，店家真的要承認錯誤，好好賠償，應該不是故意，如果是故意的美容師就去死吧」。