犬貓回台有條件免隔離 防檢署：提升檢疫效能

犬貓從狂犬病疫區回台有條件免隔離新制2月底上路，農業部今天說，截至6日止，免隔離犬貓共645隻，間接提升第一線檢疫作業效能，也提醒民眾可提早做準備，屆時就可免隔離。

農業部動植物防疫檢疫署今天發布新聞稿指出，過往毛小孩從狂犬病疫區回台灣，都至少必須隔離檢疫7日才能回家，防檢署2月底推動有條件免隔離措施，截至6日止，申請從狂犬病疫區國家輸入免隔離獲准的毛小孩已經有645隻。

防檢署說，檢疫條件新制雖仍有隔離檢疫措施，但飼主在申請程序及相關文件上，若符合規定必要條件，包含回國前180日至1年內抽血檢測狂犬病中和抗體力價合格，並符合「於回國120日前向防檢署申請輸入檢疫同意文件」、「由輸出國動物檢疫機關直接提供檢測結果聲明書影本給防檢署」或「由狂犬病中和力價抗體檢測實驗室直接提供檢測合格報告影本給防檢署」三者任一條件，則毛小孩回國後可免隔離。

防檢署表示，這項改變兼顧邊境檢疫及提升動物福利，大幅減少了需要隔離檢疫犬貓數量，間接提升第一線檢疫作業效能，也提醒民眾若要從國外攜帶毛小孩回台，只要提前準備且符合檢疫規定必要條件，毛小孩回國時檢疫過程更順暢，更無需受隔離檢疫相思之苦。

防檢署呼籲飼主，務必依據修正後的檢疫條件提前準備，確保所有必要文件和完成申請程序，若不瞭解規定及申請程序，歡迎到防檢署網頁瀏覽相關資訊，或電洽防檢署所屬分署於國內主要港口及機場檢疫站協助。