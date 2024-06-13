快訊

指馬英九、蔡英文都提過「兩岸互不隸屬」 賴總統：講的是事實也沒挑釁意思

1縣市大雨特報下到晚上 氣象署示警「4地」周五恐飆逾36度

犬貓回台有條件免隔離 防檢署：提升檢疫效能

中央社／ 台北13日電

犬貓從狂犬病疫區回台有條件免隔離新制2月底上路，農業部今天說，截至6日止，免隔離犬貓共645隻，間接提升第一線檢疫作業效能，也提醒民眾可提早做準備，屆時就可免隔離。

農業部動植物防疫檢疫署今天發布新聞稿指出，過往毛小孩從狂犬病疫區回台灣，都至少必須隔離檢疫7日才能回家，防檢署2月底推動有條件免隔離措施，截至6日止，申請從狂犬病疫區國家輸入免隔離獲准的毛小孩已經有645隻。

防檢署說，檢疫條件新制雖仍有隔離檢疫措施，但飼主在申請程序及相關文件上，若符合規定必要條件，包含回國前180日至1年內抽血檢測狂犬病中和抗體力價合格，並符合「於回國120日前向防檢署申請輸入檢疫同意文件」、「由輸出國動物檢疫機關直接提供檢測結果聲明書影本給防檢署」或「由狂犬病中和力價抗體檢測實驗室直接提供檢測合格報告影本給防檢署」三者任一條件，則毛小孩回國後可免隔離。

防檢署表示，這項改變兼顧邊境檢疫及提升動物福利，大幅減少了需要隔離檢疫犬貓數量，間接提升第一線檢疫作業效能，也提醒民眾若要從國外攜帶毛小孩回台，只要提前準備且符合檢疫規定必要條件，毛小孩回國時檢疫過程更順暢，更無需受隔離檢疫相思之苦。

防檢署呼籲飼主，務必依據修正後的檢疫條件提前準備，確保所有必要文件和完成申請程序，若不瞭解規定及申請程序，歡迎到防檢署網頁瀏覽相關資訊，或電洽防檢署所屬分署於國內主要港口及機場檢疫站協助。

毛小孩 隔離
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

兔子、鸚鵡等14隻特殊寵物 桃園動保處開放認養

黃國昌質疑超思為專案進口雞蛋成立 農業部：沒簽契約

紐西蘭牛乳衛福部預告標示長效鮮乳 農業部再行文盼更正

恆春半島今年首爆白鼻心狂犬病例 累計5野生動物狂犬病例要小心

相關新聞

犬貓回台有條件免隔離 防檢署：提升檢疫效能

犬貓從狂犬病疫區回台有條件免隔離新制2月底上路，農業部今天說，截至6日止，免隔離犬貓共645隻，間接提升第一線檢疫作業效...

兔子、鸚鵡等14隻特殊寵物 桃園動保處開放認養

桃園市政府動物保護處今天說，將在22日於八德區辦理今年第2季非犬貓特殊寵物認養活動，包括多種鸚鵡、烏龜、兔子、天竺鼠及花...

保育類小燕鷗繁殖季 籲立霧溪河口沙洲勿進入

花蓮縣立霧溪每年4到8月是二級保育類夏候鳥「小燕鷗」繁殖棲地，林業及自然保育署花蓮分署呼籲民眾，勿把車輛開進河口沙洲，以...

保育諸羅樹蛙 林業署推廣竹林更新「留餘地」

為保育諸羅樹蛙，林業署嘉義分署今天推廣竹林更新技術，以廢竹就地破碎取代焚化，鼓勵農民發現樹蛙時暫停更新作業，保留面積約2...

超巨袋鼠露營區決鬥！互毆完「裝沒事」離場 網笑：澳洲日常

兩隻袋鼠在澳洲昆士蘭一處露營區打架，打完後雙雙離場，現場無人受傷，僅有一張露營桌和帳棚受到波及。兩隻袋鼠打架的畫面被拍下來傳到網路上，引發網友熱議。

寵物溝通師如何判斷真偽？陳駿季：目前沒有科學根據

立法院經濟委員會今審查「植物診療師法草案」，農業部長陳駿季列席備詢。有立委提問從目前新生兒人數低於「毛小孩」認養數，坊間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。