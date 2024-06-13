兔子、鸚鵡等14隻特殊寵物 桃園動保處開放認養

桃園市政府動物保護處今天說，將在22日於八德區辦理今年第2季非犬貓特殊寵物認養活動，包括多種鸚鵡、烏龜、兔子、天竺鼠及花枝鼠等，共計14隻，歡迎符合資格的民眾前往認養。

桃園市政府動物保護處發布新聞稿表示，近年來非犬貓寵物數量上升，由動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物數不勝數，若經公告後仍無飼主領回，則以不定期辦理認養活動的方式，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境。

動保處表示，預計22日上午8時30分在桃園市八德區瑞泰市民活動中心前辦理非犬貓特殊寵物認養活動，寵物包括和尚鸚鵡、虎皮鸚鵡、吸蜜鸚鵡、金太陽鸚鵡、玄鳳鸚鵡、烏龜、兔子、天竺鼠及花枝鼠等，共計14隻動物開放認養。

動保處強調，有意認養的民眾除需設籍桃園市並年滿18歲之外，請民眾自行評估自身條件、認養物種的專業知識及飼養動物的友善環境；認養完成的市民必須參加1小時的生命教育課程，課程內容包括如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水，以及環境與衛生管理及異常狀況的注意事項及護理工作。