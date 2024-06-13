超巨袋鼠露營區決鬥！互毆完「裝沒事」離場 網笑：澳洲日常

兩隻袋鼠在澳洲昆士蘭一處露營區打架，打完後雙雙離場，現場無人受傷，僅有一張露營桌和帳棚受到波及。兩隻袋鼠打架的畫面被拍下來傳到網路上，引發網友熱議。

根據《每日郵報》報導，澳洲昆士蘭首都布里斯本一名網友日前在TikTok上傳一段影片，並配文「歡迎來到澳洲！造成的損害——一張露營桌、帳篷和袋鼠的自尊」。影片畫面顯示，兩隻巨大的紅袋鼠（Red kangaroo）在一個露營區中間旁若無人的互毆。

兩隻紅袋鼠一開始先小心翼翼的用手彼此試探，接著其中一隻鎖住另一隻袋鼠的頭，並踹牠一腳，最終被壓制的袋鼠落荒而逃，另一隻緊隨其後離開。

營地的一張露營桌和帳篷受到波及，幸好現場沒有人類受到傷害。

影片曝光後網友紛紛表示害怕，「我覺得袋鼠有點可怕，之前我一直覺得牠們很可愛」、「我認為這種動物是最可怕的動物之一」、「袋鼠給我留下了深刻的印象，牠們是動物和外星人的混合體」、「我是唯一一個害怕袋鼠的人嗎？他們的皮膚真的很奇怪」、「大紅袋鼠是最危險的，牠們非常具有攻擊性」、「別低估牠們，曾有一名遊客被一隻大紅袋鼠開腸剖肚」。

也有不少人對此表示司空見慣，「澳洲典型的一天」、「在澳洲露營地度過平凡的一天」、「這正是我想像的澳洲生活」。

根據昆士蘭政府說法，所有類型的袋鼠都有可能變得具有攻擊性，並可能攻擊人類。對野生袋鼠來說，人類只不過是生活在其棲息地的一種大型動物，牠們也需要保護自己。

袋鼠研究員比爾·貝特曼（Bill Bateman）表示，致命的袋鼠攻擊事件「非常罕見」。大多數人只會在路邊看到和平的袋鼠，但若是袋鼠產生攻擊性行為，建議趕快離開，躲到樹後面，大叫或扔棍子。

貝特曼說明，雄性袋鼠會拉住對手，並用具有長爪子的強壯後腿踢擊，如果人類受到這種攻擊，可能會造成肋骨骨折和內臟損傷。

貝特曼強調：「不要和野生動物交朋友，野生動物仍然是『野生的』」。