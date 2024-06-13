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外來種亞洲錦蛙入侵坐大 屏東要清零

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
入侵種亞洲錦蛙擴散至全台，連離島屏東小琉球也淪陷，縣府請公民團體協力移除。圖／屏縣野鳥學會提供
入侵種亞洲錦蛙擴散至全台，連離島屏東小琉球也淪陷，縣府請公民團體協力移除。圖／屏縣野鳥學會提供

外來種亞洲錦蛙生命力強韌大量繁衍，漸擴散至全台，生態團體發現連屏東小琉球也淪陷，集體求偶時發出牛叫般鳴聲，高達70分貝的音量干擾睡眠屏東縣政府上月協請公民團體移除近千隻，過程發現原生種青蛙目擊數量已不到亞洲錦蛙的1成，被嚴重壓縮生存空間，將繼續移除至清零為止。

亞洲錦蛙又名花狹口蛙，原產於南亞、東南亞一帶，1997年至1998年間在高雄市首次現蹤，在台灣存在20多年，體長約為3公分至7.9公分，後腳蹠突發達，具攀爬跳躍能力，擅長挖洞，寒冷或乾旱時會挖洞休眠，也捕食其他小型蛙類，吸氣時可使身體短時間內膨大，威嚇、阻止掠食者吞嚥，遭危險時皮膚會分泌令掠食者嫌惡的黏液，在台灣生態系中罕有天敵，雌蛙產卵約2萬顆，從蝌蚪到小蛙只約2周，成蛙可活6年，擴張速度驚人。

台灣兩棲類保育動物協會說，亞洲錦蛙入侵途徑難追溯，僅知苗栗、南投、雲林、台南、高雄、屏東和台東都建立穩定族群，近年連離島小琉球也現踨，集體求偶時的高分貝音量干擾睡眠。

鑑於小琉球亞洲錦蛙持續加，屏東縣野鳥學會攜手在地保育團體於今年3月起執行移除計畫。屏東縣野鳥學會說，亞洲錦蛙移除時容易誤抓外形相似的原生種的貢德氏赤蛙、虎皮蛙、小雨蛙，因此須謹慎辨識。

亞洲錦蛙 小琉球 屏東縣政府 睡眠
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