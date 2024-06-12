【動物冷知識】貓咪只對人類「喵喵喵」是愛情表現？一數據揭殘酷現實

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？當狗狗與主人深情對望時，他們的大腦反應跟戀愛很像哦！ 今天我們一起來看看動物與人類互動的那些事吧！









成年後的貓咪很少會對同伴發出喵喵叫聲，通常只對人類喵喵叫，這被認為是貓咪被馴化後的一種表現，源自於幼貓對母親喵叫的延伸，目的是在嘗試引起對方的注意。

小時候喵喵叫引起母貓的注意，得到更多的關愛。長大後就把這種行為延續到人類身上，要求人類服侍自己（誤！









在美國和加拿大11個不同的動物園中，多達33隻大猩猩會使用一種混合咳嗽和打噴嚏的奇怪方式，類似「snough」來呼喚他們的飼育員，這是在大猩猩夥伴之間從未被發現的交流方。

這種混合咳嗽和打噴嚏的奇怪發聲方式，可能會讓動物園裡的飼育員誤以為大猩猩生病了，進而前去關心大猩猩，達到大猩猩想引起人類注意的目的。









催產素的分泌量，通常和親密度有關。例如與陌生人握手時會提高約10%；與喜歡的人或親人擁抱時，催產素會逼近100%。 狗狗與主人對望時，催產素也能提高到40%-60%左右，已經是週邊隨時會響起韓劇音樂的程度了吧！？

順帶一提，研究貓咪與主人對望時的催產素只提高了約12%，這種程度連朋友都做不成，只能當個僕人或鏟屎官吧嗚嗚😢

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