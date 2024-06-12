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黑嘴端鳳頭燕鷗現蹤 未來可藉網路見證復育過程

中央社／ 高雄12日電
黑嘴端鳳頭燕鷗（右1、右3）。 中央社
黑嘴端鳳頭燕鷗（右1、右3）。 中央社

全球約200隻極危物種黑嘴端鳳頭燕鷗今年陸續在台南、馬祖等地現蹤，是否能順利營巢備受矚目。海保署表示，各縣市已展開相關保育行動，民眾未來可透過網路見證燕鷗復育過程。

依據海洋保育署新聞稿，署長陸曉筠表示，黑嘴端鳳頭燕鷗是台灣一級海洋保育類野生動物，據統計全球數量約莫200隻，僅在馬祖、澎湖及南韓全羅南道、中國浙江等地有繁殖紀錄，也是列在國際自然保護聯盟（IUCN）受威脅等級最高極危物種（CR）名單內。

陸曉筠指出，燕鷗曾一度在地球上消聲匿跡，自2000年在馬祖驚喜出現後，陸續有繁殖行為及成功繁殖紀錄，此後每年5至7月是穩定現蹤期，讓連江縣燕鷗保護區成為國際聞名燕鷗繁殖重鎮。

海保署表示，2022年公告「黑嘴端鳳頭燕鷗保育計畫」，透過與國立台灣大學研究團隊、各地方政府、台北野鳥學會等團體合作，進行燕鷗棲地守護作業、監測繁殖情形，並補助地方政府相關計畫，從各方面建構完善機制。

海保署指出，由於海鳥繁殖極易受多方侵擾，以馬祖為例，即便已建立保護區機制，仍會遭受大自然天敵、氣候變遷等因素影響。

連江縣政府3月起召開繁殖季前會議，針對過去3年來繁殖失敗經驗，著手燕鷗保護區棲地環境整頓、組織棲地巡護小隊、完善監測錄像設備，希望今年能使黑嘴端鳳頭燕鷗有更好繁殖體驗，提升族群穩定度。

海保署表示，未來民眾可透過連江縣政府及台北鳥會架設鏡頭，在網路平台上觀看即時影像，見證黑嘴端鳳頭燕鷗復育過程，並提醒民眾至濱海地區應避免驚擾、餵食海鳥，尊重野生動物，使用望遠鏡賞鳥並遠離繁殖區。

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