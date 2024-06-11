快訊

台南神壇擅自和媽祖「合婚」還冠夫姓 鹿耳門天后宮提3點聲明喊告

潮州副站長舉槍自拍…網炸鍋「光明正大恐嚇人」 警方組專案小組調查

黃秋生自爆健康出問題 醫師警告：不動手術1年後可能會死

機率不到1%！泰國母象誕下罕見龍鳳胎 突抓狂攻擊小象

中央社／ 泰國阿育他耶11日綜合外電報導
泰國的1隻母象日前誕下極為罕見的龍鳳胎。 法新社
泰國的1隻母象日前誕下極為罕見的龍鳳胎。 法新社

泰國的1隻母象日前誕下極為罕見的龍鳳胎後，突然抓狂攻擊小象，所幸保育員奮不顧身搶救，幼崽才未受傷害。大象通常每胎只會產下1頭小象，龍鳳胎可謂極為罕見。

法新社報導，在泰國首都曼谷以北阿育他耶市（Ayutthaya）的「阿育他耶皇家象園」（AyutthayaElephant Palace & Royal Kraal），36歲的亞洲象「賈姆朱里」（Jamjuree）7日晚間先產下1隻重80公斤的小公象。

18分鐘後，賈姆朱里又生下另隻60公斤重的小母象，接著牠突然抓狂，並攻擊剛出世的幼崽。獸醫師拉德通塔雷（Lardthongtare Meepan）表示：「我們聽到有人大喊，又有1隻象寶寶要出生了！」

大象飼育員趕緊制止賈姆朱里攻擊牠親生的小象，還因此腳踝受傷。

非營利組織Elephant Stay主任芮迪（MichelleReedy）表示：「母象攻擊親生小象，是因為牠從未生產過雙胞胎，這種情況真的非常罕見。」該組織可讓遊客在阿育他耶皇家象園騎乘並餵食大象，還可體驗幫大象洗澡。

芮迪告訴法新社，還好象夫立即採取行動保護幼崽，「以免母象弄死小象。」

現在賈姆朱里已接受自己產下的一對龍鳳胎，但因2隻小象體型較小，象園特地搭建1座平台，協助象媽媽哺育小象，同時另外利用注射器餵食象寶寶。

據慈善機構「拯救大象」（Save the Elephants），大象產下雙胞胎十分罕見，僅占所有出生大象總數的1%，而龍鳳胎更為稀有。

這對小象的父親是現年29歲的暹羅（Siam）。根據泰國當地習俗，2隻幼象將於7天後正式命名。

大象 小象 母象 泰國
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

泰國男神人氣超夯 阿嬤跟著爆紅竟問：他哪位？

愛莉莎莎怎麼了？突宣布「賣掉所有名牌包」嚇壞網友

緬甸男子在醫院遭開槍爆頭！泰警自首曝原因：看他不順眼

掐死女友並悶死雙胞胎逆轉逃死 家屬曾拿遺照哭求法官判死

相關新聞

機率不到1%！泰國母象誕下罕見龍鳳胎 突抓狂攻擊小象

泰國的1隻母象日前誕下極為罕見的龍鳳胎後，突然抓狂攻擊小象，所幸保育員奮不顧身搶救，幼崽才未受傷害。大象通常每胎只會產下...

澎湖寒害後發現台灣新種魚 命名「冷鋒後頷鱚」有原因

國立高雄科技大學及澎湖在地食魚教育團隊年年有鰆合作，調查澎湖地區混獲物種，在澎湖寒害中發現台灣新種，取名為冷鋒後頷鱚，並...

野生百步蛇護卵到幼蛇離巢 百步蛇護幼影片全球首發

許多蝮蛇科蛇類被記錄到護卵行為，但多數僅觀察到野外雌蛇蜷曲於卵上，或是在人為飼育環境下的觀察紀錄，林業及自然保育署台中分...

影／野生百步蛇生殖生態揭秘 護卵、護幼影像全球首發

林業及自然保育署台中分署自然教育中心的環教師及參加暑期營隊的小朋友們，去年在八仙山國家森林遊樂區內，發現一條百步蛇，一周...

胖毛孩少吃多動也瘦不下來？獸醫公開「犬貓最強減肥攻略」鏟屎官快收藏

現在有不少飼主都把寵物當成自家的小孩一樣疼愛，常替牠們加菜或餵零食，把寵物養得圓滾滾。不過杜克動物醫院獸醫師梁赫烜指出，毛小孩肥胖除了會導致關節負擔增加、呼吸困難，還會增加罹患糖尿病、心血管疾病的風險，飼主務必要多留意毛孩的體態。

貓咪整天無所事事也會壓力爆棚？專家解答「1種高壓原因」最常被鏟屎官忽略

貓咪看似做自己，不在乎一切，但長期的慢性壓力對貓的傷害是很大的，也往往被家長忽略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。