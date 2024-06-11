野生百步蛇生殖生態揭秘 護卵、護幼影像全球首發

林業及自然保育署台中分署自然教育中心的環教師及參加暑期營隊的小朋友們，去年在八仙山國家森林遊樂區內，發現一條百步蛇，一周後環教師在該地的一處洞穴內再次發現時，已經伏在一窩卵上，台中分署分署長張弘毅隨即安排現場設置防護圍籬，並委請野聲環境生態有限公司架設監視攝影器材，完整記錄這條百步蛇護卵、護幼到幼蛇離穴的過程，林業保育署今天舉辦記者會，公開這項全球首筆野生百步蛇的生殖生態珍貴資料。

林業保育署表示，百步蛇為台灣原生的蝮蛇科蛇類，屬「珍貴稀有」保育類野生動物。回顧文獻，過去有許多蝮蛇科蛇類被記錄到護卵行為，但多數僅觀查到野外雌蛇蜷曲於卵上，或是在人為飼育環境下的觀察紀錄，本次台中分署在發現野外百步蛇產卵後，積極運用各種拍攝技術全程記錄，過程中更投入人力24小時日夜不間斷守護，才得以取得如此珍貴的資料與影像。

台中分署分署長張弘毅說，這是台灣也是世界首度揭露百步蛇在野外產卵後的護卵、孵化、護幼，到幼蛇離巢的完整過程與行為，分署協同野聲團隊以紅外線自動相機，搭配縮時攝影機、夜視鏡、密錄攝影機等科技器材，歷經2個多月時間日夜拍攝，成功記錄到整窩20顆蛇卵的孵化，以及幼蛇全數平安離穴的過程，並以不影響幼蛇活動的諧波反射器，成功追蹤幼蛇離穴後的活動，也是全球幼蛇追蹤研究的重大突破，台中分署補充，本次也觀察到雌蛇的護卵與疑似為了利於蛇卵孵化而在午間離穴一段時間再回穴的體溫調節行為，以及幼蛇孵化後雌蛇仍持續留在穴內的護幼行為，此外，更首度運用國外雪崩時的拯救系統諧波反射器，進行幼蛇離穴後的活動追蹤。

林業保育署署長林華慶曾是蛇類研究人員，但相較於野外難以觀察到百步蛇繁殖初期的求偶配對，林華慶說，從過去在動物園的繁殖即觀察到，百步蛇是在十月間開始求偶，雄蛇溫柔吐信，母蛇昂頭作態，經過三周形影不離的交配期間後，雌雄蛇就回復獨行生活，不再有任何互動，而交配後的雌蛇從翌年二月起，身形明顯粗大，直至七月旬產卵；產卵前，雌蛇至少有長達8個多月的時間未再進食。過程中也發現，雌蛇的護卵行為在產後兩周內特別明顯，會強力抵抗工作人員碰觸蛇卵。

林華慶也特別指出，由於圈養環境難以維持適合蛇卵孵化的穩定溫濕度，必須將卵移置孵化箱，因此無法觀察到蛇卵孵化後期雌蛇的護卵行為，以及雌蛇在什麼時機離開卵窩或幼蛇，是否會有護幼行為等關鍵。因此八仙山的案例，剛好補足了長期以來百步蛇繁殖資料空白的後半段，而從89年動物園的圈養繁殖，到相隔23年後的八仙山野生個體生殖觀察，整合後剛好完備了台灣本土百步蛇的生殖生態資料，彌足珍貴。