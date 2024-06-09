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雪管處規劃深度體驗 與櫻花鉤吻鮭同游戲水

中央社／ 台中9日電
為讓被沖往下游的櫻花鉤吻鮭可游回上游，相關單位拆除武陵七家灣溪一號防砂壩。（中興大學教授林幸助提供）中央社
為讓被沖往下游的櫻花鉤吻鮭可游回上游，相關單位拆除武陵七家灣溪一號防砂壩。（中興大學教授林幸助提供）中央社

瀕臨滅絕危機的櫻花鉤吻鮭經30年復育，數量已達約1.8萬尾，棲地從1條溪流增加到4條。雪管處推廣環境教育，規劃深度體驗教室，未來民眾可穿潛水衣入溪實地觀察櫻花鉤吻鮭。

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處現正規劃深度體驗教室，待建物完工後，民眾可穿潛水衣入溪觀察櫻花鉤吻鮭，希望讓遊客從「了解、關心、進而行動」，保護溪流生態系，愛護水資源。

回顧保育初期，雪管處規劃以七家灣溪為原始棲地，拆除5座攔砂壩、徵收8.1公頃菜地規劃植樹造林，促成武陵農場轉型。

此外，退壩還水於河、放流養殖擴展棲息空間、封溪護魚、成立保護國寶魚巡守隊、保育技術國際接軌及研發專利復育等，都是保育工作一環。

雪管處長林文和告訴中央社記者，近年極端氣候，雨量忽然增加或減少，台灣溪流遭洪水或乾旱侵擾，生活在溪流水生生物遭遇莫大威脅；台灣近30年平均氣溫增加攝氏2.5度，迫使櫻花鉤吻鮭生存棲地往上游發展，相對壓縮原本生存空間。

林文和說，檢視30年前訂定目標，已陸續完成七家灣溪、羅葉尾溪、南湖溪和合歡溪流域，僅剩司界蘭溪還未建立健康且自我繁衍族群，雪管處已規劃2024、2025年改善司界蘭溪棲地並增加放流數量。下一個10年目標，希望5條歷史溪流要有健康自我繁衍族群共達3萬尾以上。

環境教育部分，雪管處鼓勵民眾，如果在國家公園範圍外且在公告禁漁區外溪流釣獲櫻花鉤吻鮭時，拍照後立即放回原地，並通知雪管處，提供定位點和鮭魚雌雄、大小等資訊，一起做公民科學家。

雪霸國家公園管理處櫻花鉤吻鮭復育小組人員在溪流中埋設放有受精卵的盒子，待小魚孵化後可游出盒外。（雪霸國家公園管理處提供）中央社
雪霸國家公園管理處櫻花鉤吻鮭復育小組人員在溪流中埋設放有受精卵的盒子，待小魚孵化後可游出盒外。（雪霸國家公園管理處提供）中央社

國家公園 復育 櫻花鉤吻鮭
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