雪管處規劃深度體驗 與櫻花鉤吻鮭同游戲水
瀕臨滅絕危機的櫻花鉤吻鮭經30年復育，數量已達約1.8萬尾，棲地從1條溪流增加到4條。雪管處推廣環境教育，規劃深度體驗教室，未來民眾可穿潛水衣入溪實地觀察櫻花鉤吻鮭。
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處現正規劃深度體驗教室，待建物完工後，民眾可穿潛水衣入溪觀察櫻花鉤吻鮭，希望讓遊客從「了解、關心、進而行動」，保護溪流生態系，愛護水資源。
回顧保育初期，雪管處規劃以七家灣溪為原始棲地，拆除5座攔砂壩、徵收8.1公頃菜地規劃植樹造林，促成武陵農場轉型。
此外，退壩還水於河、放流養殖擴展棲息空間、封溪護魚、成立保護國寶魚巡守隊、保育技術國際接軌及研發專利復育等，都是保育工作一環。
雪管處長林文和告訴中央社記者，近年極端氣候，雨量忽然增加或減少，台灣溪流遭洪水或乾旱侵擾，生活在溪流水生生物遭遇莫大威脅；台灣近30年平均氣溫增加攝氏2.5度，迫使櫻花鉤吻鮭生存棲地往上游發展，相對壓縮原本生存空間。
林文和說，檢視30年前訂定目標，已陸續完成七家灣溪、羅葉尾溪、南湖溪和合歡溪流域，僅剩司界蘭溪還未建立健康且自我繁衍族群，雪管處已規劃2024、2025年改善司界蘭溪棲地並增加放流數量。下一個10年目標，希望5條歷史溪流要有健康自我繁衍族群共達3萬尾以上。
環境教育部分，雪管處鼓勵民眾，如果在國家公園範圍外且在公告禁漁區外溪流釣獲櫻花鉤吻鮭時，拍照後立即放回原地，並通知雪管處，提供定位點和鮭魚雌雄、大小等資訊，一起做公民科學家。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言