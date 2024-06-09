快訊

柯建銘會蔡英文曝「三叮嚀」憶從前：是超級熱忱的學者

從老建物起步 櫻花鉤吻鮭復育走過風災艱辛路

中央社／ 台中9日電
櫻花鉤吻鮭30年復育路從1間老建物開始，曾遇颱風一夕間建物、設備全被沖走，雪管處武陵管理站主任廖林彥憶起這段路程有艱辛也有成就感，雖曾想到國外養鮭魚，卻仍決定留下。 圖／台中市政府農業局提供
櫻花鉤吻鮭30年復育路從1間老建物開始，曾遇颱風一夕間建物、設備全被沖走，雪管處武陵管理站主任廖林彥憶起這段路程有艱辛也有成就感，雖曾想到國外養鮭魚，卻仍決定留下。 圖／台中市政府農業局提供

櫻花鉤吻鮭30年復育路從1間老建物開始，曾遇颱風一夕間建物、設備全被沖走，雪管處武陵管理站主任廖林彥憶起這段路程有艱辛也有成就感，雖曾想到國外養鮭魚，卻仍決定留下。

「最辛苦的時候已經過去了」，廖林彥告訴中央社記者，1999年接下復育工作時，復育中心是沿用行政院農業委員會（農業部前身）水產試驗所1間老建物，4/5在陸地上、1/5在河床上，2004年艾利颱風侵襲，土石流將建物、魚全沖走。

東西沒了，設備付諸東流，但經驗還在、人還活著，2005年嶄新台灣櫻花鉤吻鮭生態中心啟用，廖林彥等復育小組成員憑藉責任心和使命感，持續研究多年，總算讓種原庫每年復育1萬尾鮭魚，1/3放流、2/3保種研究。

廖林彥說，去年以無水運輸法在中央尖溪放流1000顆卵，預估可活下200尾，如果順利繁衍，2年後長大，100隻母魚約可產下3萬顆卵，歷經物競天擇，將產生幾百尾鮭魚。

廖林彥投入復育工作超過20年，櫻花鉤吻鮭數量從約200尾增加到約1.8萬尾，降低滅絕危機，2022年獲農業部表揚。

不諱言曾想過離開的廖林彥坦言，本來想復育工作告一階段就可放下，到國外養鮭魚，但當保育工作進入下階段環境教育時，他仍選擇留下繼續投入。

4月3日花蓮外海大地震，廖林彥說，本來規劃4月要勘查去年放流的魚卵孵化情況，但強震導致雪霸國家公園多處受到地震災害，只能等路況安全後再前往中央尖溪查看。

復育 櫻花鉤吻鮭 鮭魚
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

寶雅營收／5月創同期新高 推海洋友善商品

極危槲櫟種回山野 裕隆汽車協助編織國土生態綠網

鮪魚大腹、生鮭魚最高現省40元 壽司郎明星商品限時折扣

新埤復育瀕危「雷公屁」引遊客來 村民：反對建雞舍的逐臭

相關新聞

過端午 水豚不愛粽 老虎玩香包

動物也過端午節。高雄壽山動物園號召志工媽媽為動物量身包粽子，園方還為老虎等動物特製大香包，沾染其他動物氣味，激發狩獵本能...

影／端午前報到！南投「帝爺公」靈蛇連45年現身

南投名間天受宮主祀「帝爺公」玄天上帝，端午節前後常有蛇出沒，並在供桌、神像間穿梭，就像是在參拜，看起來相當有靈性，令地方...

超天使哈士奇「隨傳隨到」還完全不拆家！飼主曝：自從得過2種病就瞬間變懂事了

陝西一名女子「喵可醬」養了一隻哈士奇「可魯可鴨」，被公認是全網最乖的二哈，一般認知中哈士奇傻里傻氣又愛拆家，但可魯可鴨不僅不拆家還隨傳隨到，服從性超高。

警犬下車亂跑「挨女警結結實實一巴掌」乖乖回頭著裝 她笑：這掌10公尺外都聽得到

經過專業訓練的警犬也有脫序的時候。一隻警犬被帶下車時因沒待在原地等候穿裝備，遭女警狠狠拍打屁股警告，剛好被一旁考生錄了下來，畫面相當搞笑。

影／北市動物園端午連假吸引逾3萬人次 大貓熊咬香包、啃冰粽萌翻遊客

今天是端午連假最後一天，也是今年最後一次連假，加上天氣不錯，民眾紛紛把握機會出遊，台北市立動物園也配合端午節舉辦多項活動...

傲驕貓冷戰隔天想主動求和！牠偷拍飼主肩膀「立刻低頭洗手裝沒事」：我什麼都沒做喔

一名飼主和貓咪冷戰，隔天喵星人主動示好求和，還裝作一臉什麼事都沒發生的模樣，傲驕的表情非常可愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。