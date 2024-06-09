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櫻花鉤吻鮭復育突破 魚卵朝高海拔無水運輸

中央社／ 台中9日電
櫻花鉤吻鮭經30年復育數量已達1.8萬尾，內政部國家公園署雪霸國家公園管理處推廣環境教育，深度體驗教室完工後，民眾可穿上潛水衣和櫻花鉤吻鮭同游。（讀者提供）中央社
櫻花鉤吻鮭經30年復育數量已達1.8萬尾，內政部國家公園署雪霸國家公園管理處推廣環境教育，深度體驗教室完工後，民眾可穿上潛水衣和櫻花鉤吻鮭同游。（讀者提供）中央社

「國寶魚」櫻花鉤吻鮭經30年復育，族群數量自200餘尾回升到1萬8630尾，內政部國家公園署雪霸國家公園管理處以無水運輸受精卵，櫻花鉤吻鮭棲地可望朝高海拔溪流擴大。

有「台灣國寶魚」之稱的櫻花鉤吻鮭是台灣特有「冰河孑遺生物」，冰河時期就到台灣，隨地殼變動、氣候暖化，不再游回海中，生存在大甲溪上游支流，成為陸封型鮭魚。

櫻花鉤吻鮭是分布於海拔1750公尺的台中市七家灣溪珍貴魚種，經雪管處、農業部林業及自然保育署台中分署及武陵農場等保育，包括拆除攔砂壩、設污水處理設施、復育放流並長期族群監測等，數量逐漸提升。

據雪管處統計，保育工作剛起步的1995年野外紀錄僅200餘尾櫻花鉤吻鮭、瀕臨滅絕，去年回升到1萬8630尾達歷史新高。

國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助告訴中央社記者，研究發現，櫻花鉤吻鮭魚群被颱風及洪水從上游沖到下游，但攔砂壩阻隔，無法洄游到上游，導致不耐下游較高水溫環境慢慢死亡，每次流失約1/3數量。

林幸助說，研究團隊提出科學數據向多個單位溝通，建議雪管處拆除武陵七家灣溪1號防砂壩，溪流形成生態廊道，櫻花鉤吻鮭數量自幾百尾一路上升到5000多尾。

雪管處也推動「退耕還田於林」，徵收8.1公頃私有地植樹造林，促武陵農場轉型，耕作面積少於5公頃等。

爲讓櫻花鉤吻鮭可達更遠、更高海拔地區，復育小組也改良放流方式。雪管處武陵管理站主任廖林彥想起25年前在日本北海道實習時，研究人員將整盤魚卵拿出水面挑揀死卵，他赫然發現魚卵沒想像中脆弱，發眼卵可離水72小時，發想出無水運輸法。

雪霸國家公園保育鮭魚30年，七家灣溪附近歷史溪流都已建立健康衛星族群，接著就是要挑戰更高海拔溪流。

雪管處表示，去年10月到海拔2400公尺的中央尖溪放流，位處深山秘水溪源，至少徒步15公里，運送時間2天1夜。為克服魚類長途運輸不易存活困難，採無水運輸發眼卵，到現地後放流，突破既有復育技術。

廖林彥說，以往所走路途不遠，以人工背20公斤水袋，12公升的水、500公克冰塊及120尾中型魚等，且須在6到8小時內完成，活存率約4到5成。為前往更高海拔地區使用無水運輸，溫度控制在攝氏2度、保持濕潤環境，每人可背1箱上萬顆卵，總重15公斤。

廖林彥表示，無水運輸存活率僅2成，但有效率地運輸是幫櫻花鉤吻鮭面對逐漸升高的水溫，往更高海拔、低水溫環境以抵抗滅絕途徑。

此外，近年中部地區常遇乾旱，溪水變淺且部分地區甚至斷流，都影響櫻花鉤吻鮭生長環境。

「這也沒辦法」，廖林彥說，曾嘗試救起約200公尺快乾涸河段的魚，這也是保育策略上為何要放流到不同溪流，就為分散風險。當某些河段受災，某些河段影響較輕微時，櫻花鉤吻鮭還是可存活，撐到10月繁殖季節就可再繁衍。

櫻花鉤吻鮭還須面對鳥類及成魚等天敵，為維持生態平衡，物競天擇威脅必然存在。廖林彥表示，雖是復育但也不能過度保護，維持森林及溪流生態系平衡是最高指導原則。

復育 櫻花鉤吻鮭 武陵農場
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