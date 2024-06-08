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妹子路邊撿到穿山甲！躲箱子「蜷縮成球狀」影片萌翻眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
穿山甲在台灣被列為珍貴稀有的保育類動物，任何人皆不得私自飼養。示意圖/ingimage
穿山甲在台灣被列為珍貴稀有的保育類動物，任何人皆不得私自飼養。示意圖/ingimage

穿山甲因瀕臨絕種，在台灣被列為珍貴稀有的保育類動物，任何人皆不得私自飼養。日前一名女網友分享，上周意外撿到一隻穿山甲，當時她便立刻打電話通報相關單位，並將穿山甲放到紙箱等待人員處理，而穿山甲在紙箱中不斷扭動身體的影片也被女網友上傳到社團，目前已累積將近50萬播放次數，網友皆狂讚「怎麼會這麼萌！」

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》上發文，她上周意外撿到一隻穿山甲，在通報1999後，工作人員到場都相當疑惑「平地怎麼會有穿山甲？」而從女網友上傳的影片中可見，紙箱中的穿山甲似乎有點緊張和害羞，不斷扭動身體改變姿勢，最後縮成一個球狀，並將自己的頭藏在布下方，躲避原PO視線。

影片發布後，吸引網友狂讚「實在太萌了」、「無辜的眼神，好可愛」、「可愛的小傢伙」。此外，針對不少網友好奇詢問「穿山甲有體味嗎？」、「穿山甲會咬人嗎？」原PO則回應，原本擔心穿山甲有危險，因此在打電話通報後，有先將穿山甲抓起來放到箱子裡，不過並沒有特別的味道，也沒有咬人，只是把身體捲起來，摸起來的觸感則像是「有殼的輪胎」。

根據農業部林業及自然保育署網站，穿山甲屬第二級「珍貴稀有」保育類動物，主要棲息地在海拔1000公尺以下的淺山環境。由於穿山甲作為保育類動物，據《野生動物保護法》規定保育類野生動物不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，違規最高可罰30萬元以下罰鍰。

保育類野生動物 爆廢公社 穿山甲
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