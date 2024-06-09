聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑嘴端鳳頭燕鷗現蹤 直播「神話之鳥」馬祖繁殖

中央社／ 連江8日電
台北市野鳥學會8日表示，馬祖的黑嘴端鳳頭燕鷗約6月初開始在無人島營巢繁殖，但連續幾年的繁殖失敗，有可能導致燕鷗放棄這塊繁殖地，因此今年是重點觀察年。（台北鳥會提供）
台北市野鳥學會8日表示，馬祖的黑嘴端鳳頭燕鷗約6月初開始在無人島營巢繁殖，但連續幾年的繁殖失敗，有可能導致燕鷗放棄這塊繁殖地，因此今年是重點觀察年。（台北鳥會提供）

被譽為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗，在馬祖小坵海域發現蹤跡，台北鳥會說，今年是重回繁殖地關鍵年，已整理棲地，擴充電力及通訊系統，將於200公里外的台灣監控

台北市野鳥學會理事長李昭賢今天接受中央社記者電訪表示，黑嘴端鳳頭燕鷗全世界僅剩約200隻，屬於國際自然保護聯盟（IUCN）認列極度瀕危物種，每年約有10隻至20隻會到馬祖繁殖，佔全世界族群量約5%至10%，且是除中國大陸浙江外，最大的繁殖地。

他表示，黑嘴端鳳頭燕鷗一直是海洋委員會海洋保育署、連江縣政府的重點保育項目。台北鳥會自2008年投入保育，監測族群、經營棲地、追蹤衛星、監測即時影像、推廣環境教育、舉辦國際研討會。

李昭賢說，燕鷗在無人島繁殖，如何在不干擾下，遠距離監視一直是難題。研究團隊經反覆測試，建置太陽能發電儲能，及微波通訊系統；今年已經整理棲地，更因應極端氣候帶來的長時間降雨，擴建儲能系統。

他說，監控系統讓研究人員遠在200公里外的台灣本島，能順暢即時控制島上的系統。民眾無法前往離島，透過直播將可在手機或電腦直接觀察燕鷗繁殖，有助提升保育意識。

鳥會說，馬祖繁殖的黑嘴端鳳頭燕鷗近年命運多舛，2020年、2021年連續兩年因棄巢繁殖失敗；研究團隊綜合監控影像發現，是漁船於夜間非法進入保護區作業，導致燕鷗驚擾棄巢。隨後，主管機關執行夜間巡護驅離非法進入。

台北鳥會說，2022年雛鳥雖順利孵出，卻因遇到軍事演習，導致親鳥提前棄巢離開；2023年又因猛禽遊隼來襲，造成巢區騷動、巢蛋發生滾動。

鳥會表示，馬祖雖是全世界最容易看到黑嘴端鳳頭燕鷗的地點，但僅於夏季來訪。燕鷗對於棲地忠誠性很高，但連續幾年的繁殖失敗，有可能導致燕鷗放棄這塊繁殖地，因此，今年是重點觀察年。

鳥會發現，馬祖的黑嘴端鳳頭燕鷗約6月初開始營巢繁殖，連江縣府產業發展處漁牧科長曹明君接受中央社記者電訪指出，5月31日生態調查人員於小坵附近海域，發現飛行中之黑嘴端鳳頭燕鷗蹤跡。

另外，在鐵尖、中島、白廟等無人島礁，都有發現白眉燕鷗、蒼燕鷗等燕鷗前哨部隊在空中盤旋，但數量不多。他強調，保護燕鷗為連江縣政府重要施政方針，將持續與專家學者密切合作。

紀錄片導演梁皆得於2000年，因膠卷底片調光機故障，意外在馬祖峭壁旁，紀錄到被認為絕種60多年的黑嘴端鳳頭燕鷗真面目，前中研院研究員劉小如博士為此賦予「神話之鳥」美譽。

監控 馬祖 鳥會
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

馬祖中正國中小持續28年藝文發表 推陳出新

馬祖北竿放養羊排泄惹議 產發處輔導標註耳標

Toyz剛入獄 又因2年前直播曝人手機號碼、辱網美「妓女」被起訴

直播天后丟丟妹再跳「爆乳開場舞」！吸2.4萬人朝聖擠爆網

相關新聞

黑嘴端鳳頭燕鷗現蹤 直播「神話之鳥」馬祖繁殖

被譽為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗，在馬祖小坵海域發現蹤跡，台北鳥會說，今年是重回繁殖地關鍵年，已整理棲地，擴充電力及通...

狗媽媽生出「2品種奶汪」顏色、捲毛全不同 網突破盲點：薩摩耶有黑炭寶寶

有網友日前發現一個奇特的狀況，兩隻小奶狗明明都是同一個媽媽，但看起來卻是完全不同的品種，一隻「捲髮」另一隻則是「直髮」，讓原PO忍不住好奇究竟狗媽媽長什麼樣子。

家中突冒出「藍金漸層兩腳獸」 無限拉長影片掀熱議：養了一隻哥吉拉

真的不是工讀生。有網友幫家中貪吃的藍金漸層錄下影片，當家人餵食卻拿得太高，貓咪就會踮起腳尖越站越高，只用雙腳站立像極了人類，有網友幽默表示意外發現了一隻小型哥吉拉。

公美短貓險遭強吻「生無可戀」變爛泥 下一幕不給面子飼主好傷心：本喵髒了

許多貓奴最喜歡對著毛孩「吸貓」，貓咪的各種反應常讓人笑著笑著就哭了。一名飼主對著家中的美短貓「叨叨」作勢想親一口，沒料到貓咪後來的表情看起來有些難過，甚至當場化成一團爛泥流出現場，哀傷的神情彷彿在心中吶喊「本喵不乾淨了…」

動物園水豚君脫逃！趁飼育員開門衝出園區 警方全面通緝在這尋獲遺體

根據《NHK》報導，日本栃木縣日光市「日光猴子軍團（おさるランド＆アニタウン）」動物園，這個月6日發生園區內水豚君脫逃的事件，一隻重約30公斤名叫「伊呂波」（いろは）的成年水豚趁開門時逃脫，警方獲報後對水豚君展開全面通緝。

妹子路邊撿到穿山甲！躲箱子「蜷縮成球狀」影片萌翻眾人

穿山甲因瀕臨絕種，在台灣被列為珍貴稀有的保育類動物，任何人皆不得私自飼養。日前一名女網友分享，上周意外撿到一隻穿山甲，當時她便立刻打電話通報相關單位，並將穿山甲放到紙箱等待人員處理，而穿山甲在紙箱中不斷扭動身體的影片也被女網友上傳到社團，目前已累積將近50萬播放次數，網友皆狂讚「怎麼會這麼萌！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。