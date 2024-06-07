基隆外海出現野生海豹 專家：應是覓食迷航

基隆外海今天出現野生海豹引發討論。專家說，海豹通常出現在北緯35度以上，夏季在台灣出現不太尋常，應該是覓食過程迷航。中華鯨豚協會呼籲，勿公開出沒位置資訊避免圍觀。

國立中山大學海洋科學系特聘教授陳孟仙說，初估這隻海豹是因為找食物過程中迷路了，請民眾不要打擾驚動，尤其切勿餵食，「讓牠用自己的本能找食物，如果沿途都找得到食物，就有機會回到原本生活的地方。」

陳孟仙說明，海豹通常出現在北緯35度以上的溫帶、寒帶，而台灣地處熱帶與亞熱帶交界，出現海豹確實很罕見，應該是從北方遷徙而來，有可能來自從黃海、渤海、日本海域；依常理推斷比較可能在冬季時隨東北季風和洋流到台灣，「但現在是夏季真的不太尋常」。

陳孟仙說，過去台灣幾乎沒有海豹紀錄，去年有民眾看到屏東旭海有海豹，而且還真的在岸上活動，這些紀錄都很珍貴，應該盡量留下紀錄，未來才可以透過照片比對，也可與海外專家研究探討。

陳孟仙指出，在東北角出現的是「斑海豹」，在緯度較高的地方是常見物種，非瀕危物種，海豹主要的食物是魚類、頭足類（如烏賊、魷魚、軟絲等）。

海保署表示，這隻海豹出現在基隆外海實屬罕見，但因目前僅出現在外海而非岸邊，相關資訊有限仍無法判定，至於為何會出現在基隆外海，需待專家學者確切判斷海豹品種後才能知道，後續也會請巡查員留意，讓民眾對這隻迷路小海豹有更多認識。

中華鯨豚協會呼籲，若有民眾或漁民近日再發現牠，勿公開出沒位置資訊，避免圍觀對野生動物造成壓力，共同保護罕見稀客。