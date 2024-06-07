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欖蠵龜遭漁船誤捕經治療康復 墾丁野放重返大海

中央社／ 屏東縣7日電

海洋委員會海洋保育署及國立海洋生物博物館今天在墾丁後壁湖沙灘野放1隻去年被拖網漁船誤捕，經160天治療後康復的欖蠵龜，而欖蠵龜野放後不到30秒就從沙灘爬行回到大海。

在野放現場小朋友發出的加油聲陪伴下，欖蠵龜終於回到大海。

海保署表示，這隻欖蠵龜體長56公分、寬59公分、重21.8公斤，被拖網漁船在高雄市外海作業時一起捕捉，送往海生館救治，康復後達野放標準。

野放活動由海生館解說海龜背景故事，讓民眾了解海龜擱淺救援的海洋保育工作價值及意義，也向現場參與活動的許多小朋友宣導友善海龜及海洋環境觀念。

參加活動的許姓民眾說，家族包遊覽車從台中市到墾丁，想讓小朋友從小培養愛地球環境保護觀念，這是非常難得的經驗。

根據海保署官網，來往產卵地與覓食地間的欖蠵龜受大規模漁業誤捕影響，誤食海洋廢棄物或受到廢棄漁具纏繞也是欖蠵龜面臨的威脅，在台灣受野生動物保育法保護。

沙灘 海龜 野放
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