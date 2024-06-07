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超罕見！白化眼鏡蛇暴雨後現身 白到發光被當「聖蛇」引大批膜拜
靈蛇出沒要小心！日前網上流傳1段短片，顯示有1條「白到發光」的眼鏡蛇在住宅區出沒！據悉現場是印度南部城市，在暴雨過後，1條罕見的白化眼鏡蛇疑被沖到民居生活範圍，居民見到既驚訝又好奇，照片隨即在網上瘋傳。印度傳統向來視白蛇為神靈，故引來大批村民前來膜拜及觀賞，該條白蛇其後被當地動物保護機構捕獲，再帶到野外放生，而專家指白化眼鏡蛇雖然罕見，但與一般同類一樣有劇毒，呼籲民眾切勿隨便接近或捕捉。
白化眼鏡蛇出沒的地點為印度南部城市哥印拜陀市（Coimbatore），當時正值暴雨過後，懷疑白蛇是被沖到民居生活範圍，在網傳照片中，牠昂起上身，看來在警愓戒備。據了解，該條白蛇長約1.53米，因當地傳統向來視白蛇為神靈，立刻引來大批村民來膜拜及觀賞。
當地野生動物保護機構「Wildlife & Nature Conservation Trust（WNCT）」獲報後即派員到場處理，在不傷害白蛇的情況下用工具將他捕獲，稍後經獸醫評估確認蛇的健康狀況後，將白蛇帶到森林放生。有人拍下放生過程，並將有關片段上載至社交平台「X」（前稱Twitter），其後被廣傳。
其實該條白化眼鏡蛇是於2023年5月被放生，有關片段近日再被網友翻出熱傳。專家曾指眼鏡蛇白化是因體內基因突變而呈現白色，情況十分罕見，但與普通眼鏡蛇一樣擁有劇毒，如被咬到有可能致命，故提醒民眾不要被其獨特外貌所吸引，而隨意靠近或捕捉。
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文章授權轉載自《香港01》
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