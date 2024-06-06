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動物園驚魂！長頸鹿叼走女兒 媽媽「超快反應」救人畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一家動物園的長頸鹿叼起女童。圖／擷取自YT KWTX News10
美國一家動物園的長頸鹿叼起女童。圖／擷取自YT KWTX News10

美國發生一起動物園驚魂記。德州一名女童與家人開車遊動物園時，被一隻長頸鹿叼住上衣拎起來，嚇得女童媽媽立刻伸手把她抱回來，整個驚險過程被後方車輛的遊客拍下來。

根據《cafemom》報導，本月1日美國德州一名男子賈森‧托頓（Jason Toten）和他的未婚妻塞拉‧羅伯特（Sierra Robert）帶著2歲女兒佩斯利（Paisley）前往Fossil Rim野生動物中心遊玩。Fossil Rim允許遊客在園區內自行駕車，且可以使用園區提供的飼料餵食動物。遊客必須全程留在車上，可以坐在卡車的貨艙處，但不能坐在貨艙的圍欄上，並需要至少一名成年人陪同。

羅伯特便帶著佩斯利坐在卡車貨艙內，開到長頸鹿區域時，他們停下來準備餵食長頸鹿。佩斯利拿著飼料袋，長頸鹿伸頭想去咬袋子，但最終咬到了佩斯利的襯衫，並將她拎起來，羅伯特立刻伸手抓住女兒把她抱回來。

整個驚險過程都被後方正在拍攝長頸鹿的另一名遊客記錄下來，幸好佩斯利沒有受傷。

雖然小女孩被長頸鹿叼起的畫面看起來很嚇人，但當事人佩斯利並不害怕，甚至在要離開動物園時，買了一隻長頸鹿娃娃，這一家人表示之後還會想再來玩。

羅伯特也有在自己的臉書上分享這段「趣事」，她在貼文中表示：「我們今天去了一趟Fossil Rim，真是太棒了，但我不鼓勵你坐在卡車後面。（滑到最後有驚喜）」。貼文配上數張在在Fossil Rim遊玩的照片，而照片滑到最後，正是佩斯利被長頸鹿叼起來的畫面。

動物園 長頸鹿
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