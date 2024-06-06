長頸鹿的脖子為什麼這麼長？ 研究：母鹿推動的演化

達爾文提出的「演化論」是許多科學家研究的基礎，一直以來科學家們也都相信，長頸鹿的脖子之所以會長得那麼長，就是為了吃到樹上的葉子並得以生存下來。不過美國的科學家近期推出了一項新理論，專家認為是母長頸鹿推動了演化。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，賓州州立大學生物學教授卡維納（Douglas Cavener）進行了一項以達爾文「演化論」為根基的新研究。卡維納表示，長頸鹿非常挑食，只吃特定幾種樹的樹葉，脖子演化變長，讓牠們可以搆到其他動物無法吃到的葉子，有助於長頸鹿的生存。

不過研究團隊發現，長頸鹿長到4、5歲時，母長頸鹿就會懷孕並需要哺乳，這時牠們對營養需求更高，因此卡維納推測是因這樣的需求，才會推動長頸鹿的脖子演化。

研究團隊收集數千張圈養和野生馬賽長頸鹿（Giraffa Tippelskirchi）的照片進行比較，發現不論是圈養或野生的成年長頸鹿，母長頸鹿的脖子和軀幹都比公長頸鹿長。專家認為，成年雄鹿前腿更長是在交配中方便騎乘母鹿；雄鹿脖子更寬則是為了在其他雄鹿競爭時，能承受住對方的攻擊。

卡維納表示，脖子更長、更粗的雄鹿在競爭時更容易成功，就較有機會繁殖並把基因傳給下一代。不論是公鹿或母鹿，長頸鹿的長脖子和長腿都與生存及競爭繁殖有關；是種內部競爭及自然選擇下的結果。這項研究已發表在《哺乳動物生物學》期刊。