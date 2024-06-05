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【動物冷知識】世界上長輩最多的動物是？牠們挺胸「3排27個」奪冠

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？與人類母乳成份最相似的動物居然是斑馬！ 今天我們一起來看看動物的母乳冷知識吧！




巴西的南方紅邊短尾負鼠，是世界上最多乳頭的動物，他們兩側各一排10-12個、中間5個，加起來一共是27個乳頭，數都數到眼花瞭亂😵‍💫




海洋哺乳動物鯨魚與海豚，他們的乳頭藏在生殖器/尿道溝兩側的乳溝裡。

當他們的寶寶想喝奶時，會游到媽媽的底部並推動乳腺，媽媽便會將母乳噴射到寶寶口中，而寶寶則會自動分離嘴內的母乳與海水。




人類母乳含有4%脂肪、1.3%蛋白質和7.2%的乳糖，剩下大約90%都是水。斑馬母乳組成有2.2%脂肪、1.6%蛋白質和7%乳糖與89%左右的水。 人類與斑馬的母乳非常相似，但智人與斑馬兩者間進化卻差了約9500萬年，是如何演化出相似的母乳成份？

人類的母乳稀淡，很可能是因為人類嬰兒出生後，有很長一段時間會有雙親照顧，讓他們生存危機較低，可以安心慢慢長大。與之相反的例子就是母乳含量高達61%脂肪的冠海豹，他們只會哺育海豹寶寶4天，這4天就能夠讓海豹寶寶從20公斤快速長到40公斤，之後就放他們自生自滅了

而斑馬則因為生活在非洲大陸，棲息地非常乾燥，喝個水還要擔心被鱷魚吃掉，所以斑馬媽媽會透過更多水份的母乳，幫助小斑馬補充水份，母愛太偉大了！

斑馬與人類這兩個不同的物種，卻因為一系列生存挑戰而演化出最相似的母乳成份，大自然真的是太神奇了！


參考連結：123

母乳 鯨魚
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