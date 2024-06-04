「I Go Meow」才爆紅短短2個月…迷因貓Cala驚傳離世

貓咪卡拉（Cala）今年4月初因歌曲「I Go Meow」爆紅，成為新的迷因貓，然而卡拉的飼主伊莉莎白（Elizabeth Toth）30日在Instagram上宣布卡拉已經去當天使了。

伊莉莎白今年3月開始將卡拉的影片分享在社群平台上，而4月的其中一段影片爆紅，吸引上千萬觀看流量。影片中卡拉富有節奏感的「喵語」彷彿在唱歌，可愛有趣的畫面也吸引了知名音樂家The Kiffness的注意，The Kiffness替卡拉的「唱歌」片段加入吉他和鍵盤等配樂，做成歌曲「I Go Meow」，讓卡拉成為新的迷因貓「I Go Meow Cat」。

然而爆紅了2個月後，伊莉莎白在5月30日發布這隻迷因貓過世的消息。伊莉莎白在貼文中表示，自己剛收養卡拉時認為牠還是小貓，但日前卡拉生病，獸醫檢查後發現卡拉可能是高齡12歲的老貓貓，而卡拉最終也不敵病魔侵襲，在伊莉莎白的懷中離世。

伊莉莎白在貼文最後表示，「卡拉會永遠活在大家的心中，永遠不會忘記牠是多麼的特別，謝謝所有跟我一樣喜愛卡拉的朋友們」。

得知卡拉離世的消息後，廣大網友紛紛留言不捨，表示會永遠記住卡拉，「牠永遠是我最愛的歌手」。