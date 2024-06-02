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魚線卡嘴 鳳頭燕鷗恐餓死

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭1隻鳳頭燕鷗疑似誤食釣魚線，難以進食。圖／拍鳥俱樂部王漢泉提供
宜蘭1隻鳳頭燕鷗疑似誤食釣魚線，難以進食。圖／拍鳥俱樂部王漢泉提供

鳥友近日在宜蘭大溪漁港附近礁石發現1隻二級保育類鳳頭燕鷗，鳥喙被釣魚線卡住，可能已挨餓數天，救援不易恐死亡，還在嘗試救援。接獲通報的台灣野鳥保育協會表示，這不是大溪漁港第一次發生，全台各漁港也時有耳聞，人類的海洋廢棄物常造成大型海鳥傷亡，呼籲各界更重視海廢問題。

1名王姓鳥友5月30日到大溪漁港遊玩，意外發現1隻夏季候鳥鳳頭燕鷗，徘徊在港邊的礁石上，舉止有些異常，仔細觀察發現鳥喙下竟垂下白色長線，疑似是釣魚線。鳥友通報鳥會，也嘗試主動救援，但野鳥怕生，外人一靠近就會飛遠。

宜蘭縣府農業處畜產科表示，後續民眾目擊可打1999通報縣府，一般會採取誘捕救援，但該鳥若還有飛行能力，救援難度會上升許多。農業處每年大概會接獲1到2件類似通報，上件就是去年12月被油汙纏身受困五結海岸的藍臉鰹鳥。

野鳥保育協會理事長蔡秋雄表示，這隻鳳頭燕鷗從外觀上判斷，可能已經挨餓好幾天，在難以救援的情況下，又無法繼續進食，恐將虛弱而死；全台各漁港時有耳聞，鳥類繁殖期迫切需要食物，看到寶特瓶、塑膠製品以為是魚，就會誤食。

蔡秋雄感嘆，人類活動對野生動物影響很大，任意丟棄的垃圾、釣鉤、魚線等，傷害環境也讓野鳥誤食。淨灘或其他棲地保護活動只能減少部分傷害，想要根本改善還是需從教育著手，盼政府、民間透過各管道呼籲。

宜蘭 廢棄物 野鳥
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