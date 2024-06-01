被地震嚇到遠走高飛！逃家「鴨界LV」終於找到了 飼主慶幸1舉動助團圓

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聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市政府動保處日前接獲汐止區民眾通報，近日住家車庫門口飛來一隻掛有腳環白色棉球似的可愛小鴨子。翻查網路察覺這隻是坊間號稱身價萬元的柯爾鴨，擔心飼主焦急尋找，於是交由動保處帶回安置並代尋失主。動保員根據腳環特徵和地緣關係，將走失小鴨貼文散播至愛禽社群媒體，不出一天，家住汐止馥記山莊汪姓失主接獲友人轉告，當日立即奔去動保處將柯爾鴨領回家，喜極而泣下允諾日後嚴加保護。

飼主汪先生表示，這隻3歲小棉球柯爾公鴨，平常生活範圍都在自家50坪水池花園內，陪伴蘇卡達象龜四處遊蕩，鮮少振翅飛翔。怎知突如地震來襲一陣搖晃，水池旁裝飾物倒塌受到驚嚇，嘎嘎嘎嘎害怕狂叫四處亂竄，瞬間拍翅高飛不見蹤影。此回幸虧小鴨1歲時就去動物醫院做寵物登記及加裝號碼腳環。這項貼心小動作發揮功用，讓鴨友群在網路社團透過腳環號碼辨識，迅速在短時間找到原主，轉告去動保處將小鴨領回返家撫慰壓驚。

動保員程沛宏表示，柯爾鴨又被稱為可達鴨，體型嬌小羽色雪白頗似玩具，性格溫順又愛黏人，這類家禽早年起源於歐洲荷蘭家鴨種類，原本養殖多作為狩獵誘餌，近年來成為非常熱門寵物家禽。由於繁殖力很低不易育成，市面上行情成鴨1隻約1萬元上下，號稱鴨界的LV。目前國內柯爾鴨飼主最常遇見的困擾是牠們飛行能力很強，稍不注意就遠走高飛無影無蹤。近來台灣地震頻繁發生，家中寵物突受驚嚇奔逃迷失事件時有耳聞。建議加固籠舍、注射晶片及套裝腳環可為飼主尋回寵物提供一份可靠保障措施。

聚傳媒

動保員 地震 寵物 汐止 鴨子
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