台東部落保育黑熊有功 林業保育署公開表揚
台東縣延平鄉永康和武陵社區棲地巡守隊，分別協助救援台灣黑熊及透過自動相機拍攝影像，提供珍貴資料，農業部林業及自然保育署台東分署今天公開表揚2社區。
林業及自然保育署台東分署昨天在延平鄉永康村社區活動中心，表揚熱心通報及協助台灣黑熊救傷工作的永康社區棲地巡守隊，頒發獎勵金給參與台灣黑熊生態給付計畫的武陵部落夥伴。
台東分署自然保育科今天發布新聞稿表示，永康社區棲地巡守隊今年3月20日執行棲地巡護勤務時，隊長王宇凡等10名布農族人，發現受傷台灣黑熊，立即與台東分署及野灣醫療團隊組隊集結，協助開路及搬運重達90餘公斤的黑熊回池上安置，雖然最終黑熊未能安度難關，但友善黑熊種子已在部落間萌芽。
王宇凡接受表揚表示，過往大多數部落族人僅在山區看過台灣黑熊抓痕，未曾親眼目睹黑熊，台東分署能在部落開辦保育課程，除了讓族人們學習面對遭遇黑熊的因應方法外，也期待能營造部落成為黑熊友善環境，讓族人與黑熊和諧共存。
武陵部落棲地巡守隊則是參與台灣黑熊生態給付計畫，透過自動相機拍攝到第2次台灣黑熊影像，這些珍貴紀錄，對掌握及累積台東地區台灣黑熊熱點棲地維護貢獻極大。
台東分署表示，近年來台東地區接獲台灣黑熊通報次數明顯增加，且台灣黑熊進入淺山區域活動趨勢日益頻繁，台東縣今年共有10個社區部落及100名組織夥伴參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」，截至目前為止已有4處棲地巡守隊在巡護範圍內拍攝到7筆黑熊影像。
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