快訊

台中集體霸凌畫面曝光！國三生慘遭砸頭、皮帶狂鞭 心碎嬤報警告到底

獨／狄鶯跟夫家人拚了！友人曝她崩潰 孫鵬交律師處理

打鼓打到床上…男牙醫激戰女師37次還拍片 妻怒告判決出爐

6月1日世界珊瑚日 海保署攜手潛水教練成立特潛聯盟

中央社／ 高雄1日電

今天是世界珊瑚日，海保署首次集結全台20家潛水業者成立「珊瑚特潛聯盟」，認養40處珊瑚礁棲地。此外，透過「海保署珊海俱樂部」LINE官方帳號，協助回報珊瑚白化狀況。

海洋委員會海洋保育署今天表示，珊瑚礁生態系是地球重要生態系之一，約25%的海洋生物仰賴珊瑚礁生存，而珊瑚正面臨日益嚴峻威脅，包括氣候變遷、珊瑚白化，以及海洋休閒遊憩等人為活動影響。

海保署新聞稿表示，這次攜手潛水業者，邀請國立高雄科技大學副教授鄭有容、台灣山海天使保育協會秘書長陳映伶等人擔任講師，辦理3場密集式珊瑚保育課程，共培訓60位以上潛水教練，打造「珊瑚特潛聯盟」。

透過每場16小時課程，使教練們深入瞭解對於指標性海洋生物、環境倫理、珊瑚生態監測及實務操作。同時，各家業者都認養2處珊瑚礁棲地，實際進行珊瑚監測，關注珊瑚變化，並協助推廣「珊瑚白化回報」，讓台灣不同地區潛水愛好者實際參與，增加珊瑚白化預警效果，透過在地力量共同保護美麗珊瑚。

海保署長陸曉筠也感謝這20家業者，由於他們的辛勤工作和無私奉獻，才讓「珊瑚特潛聯盟」得以順利成立，相信今年串連全台20家業者只是個起點，未來將邀集更多海洋休閒遊憩業者攜手合作，一起守護珍貴珊瑚礁，開創一個更加美好的海洋未來。

另外，今天是世界珊瑚日，海保署成立「海保署珊海俱樂部」LINE官方帳號（https://lin.ee/bMpkAt5），歡迎對海洋知識、珊瑚保育有興趣民眾申請加入。透過對珊瑚監測數據及回報資料，海保署會將這些資訊進行完整分析並公開，以定點、定期實際紀錄水下珊瑚白化狀況，增加珊瑚白化預警效果，有助即時採取緊急措施防止珊瑚礁環境持續惡化。

珊瑚 認養
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

直擊海洋新生命 台達攜手海生館水下直播墾丁珊瑚產卵

北海岸東北角海廢清不完 漁民：魚愈來愈少 海廢威脅大

澎湖珊瑚產卵季驚喜連連 馬公重光海堤也現粉紅浪潮

珊瑚衰敗、漁網纏繞 台灣這3大觀光海域生態壓力緊繃

相關新聞

被地震嚇到遠走高飛！逃家「鴨界LV」終於找到了 飼主慶幸1舉動助團圓

新北市政府動保處日前接獲汐止區民眾通報，近日住家車庫門口飛來一隻掛有腳環白色棉球似的可愛小鴨子。翻查網路察覺這隻是坊間號稱身價萬元的柯爾鴨，擔心飼主焦急尋找，於是交由動保處帶回安置並代尋失主。動保員根據腳環特徵和地緣關係，將走失小鴨貼文散播至愛禽社群媒體...

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。

釣線卡到鳥…大溪漁港保育類鳳頭燕鷗嘴被纏恐喪命 民團籲重視海廢

鳥友近日在宜蘭大溪漁港附近礁石發現1隻二級保育類鳳頭燕鷗，鳥喙被釣魚線卡住，可能已經挨餓數天，救援不易恐怕死亡。接獲通報...

全台家貓131萬隻 農業部擬納強制登記

農業部昨公布一一二年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，推估家犬數一四八萬六三七隻，比上一期於一一○年的調查增加一成...

家貓植入晶片 動保團體支持

農業部正在評估新增家貓要強制寵物登記的可行性，動保團體認為無論就家貓、浪貓管理上，強制飼主替貓咪植入晶片都是好的方向。

貓咪真的願意一輩子被養在屋內嗎？「喵星人快樂關鍵」其實取決鏟屎官做到1件事

現在把貓咪養在室內已經成為主流，但也不禁令許多飼主思考：貓咪一輩子都生活在小小的房子裡會不會很可憐？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。