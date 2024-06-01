6月1日世界珊瑚日 海保署攜手潛水教練成立特潛聯盟

今天是世界珊瑚日，海保署首次集結全台20家潛水業者成立「珊瑚特潛聯盟」，認養40處珊瑚礁棲地。此外，透過「海保署珊海俱樂部」LINE官方帳號，協助回報珊瑚白化狀況。

海洋委員會海洋保育署今天表示，珊瑚礁生態系是地球重要生態系之一，約25%的海洋生物仰賴珊瑚礁生存，而珊瑚正面臨日益嚴峻威脅，包括氣候變遷、珊瑚白化，以及海洋休閒遊憩等人為活動影響。

海保署新聞稿表示，這次攜手潛水業者，邀請國立高雄科技大學副教授鄭有容、台灣山海天使保育協會秘書長陳映伶等人擔任講師，辦理3場密集式珊瑚保育課程，共培訓60位以上潛水教練，打造「珊瑚特潛聯盟」。

透過每場16小時課程，使教練們深入瞭解對於指標性海洋生物、環境倫理、珊瑚生態監測及實務操作。同時，各家業者都認養2處珊瑚礁棲地，實際進行珊瑚監測，關注珊瑚變化，並協助推廣「珊瑚白化回報」，讓台灣不同地區潛水愛好者實際參與，增加珊瑚白化預警效果，透過在地力量共同保護美麗珊瑚。

海保署長陸曉筠也感謝這20家業者，由於他們的辛勤工作和無私奉獻，才讓「珊瑚特潛聯盟」得以順利成立，相信今年串連全台20家業者只是個起點，未來將邀集更多海洋休閒遊憩業者攜手合作，一起守護珍貴珊瑚礁，開創一個更加美好的海洋未來。

另外，今天是世界珊瑚日，海保署成立「海保署珊海俱樂部」LINE官方帳號（https://lin.ee/bMpkAt5），歡迎對海洋知識、珊瑚保育有興趣民眾申請加入。透過對珊瑚監測數據及回報資料，海保署會將這些資訊進行完整分析並公開，以定點、定期實際紀錄水下珊瑚白化狀況，增加珊瑚白化預警效果，有助即時採取緊急措施防止珊瑚礁環境持續惡化。