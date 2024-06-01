家貓植入晶片 動保團體支持

農業部正在評估新增家貓要強制寵物登記的可行性，動保團體認為無論就家貓、浪貓管理上，強制飼主替貓咪植入晶片都是好的方向。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳說，狗狗的飼養門檻較高，因此這幾年台灣的養貓人口明顯上升，但貓咪如果沒打晶片，溜出家門走失，找回機率都不高，加上不少都會區公園可見愛心人士餵食浪貓，沒晶片也難以判斷是走失家貓還是遊蕩貓。

何宗勳認同將家貓列入寵物登記物種，不但如此，他認為犬貓以外的野生動物都該植入晶片，更能辨識、管理。

台灣動物社會研究會主任林岱瑾也支持納入強制登記物種。她說，民眾從寵物店購買品種貓，必須植入晶片，但如是從其他管道認養貓，就不受限制，變成買貓要登記、認養貓卻不用登記，管理不一致。她說，支持新增貓咪強制登記，但有人擔心晶片對體型較小的貓咪會產生身體影響，建議農業部釋疑，讓民眾安心。