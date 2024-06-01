聽新聞
test
0:00 / 0:00

家貓植入晶片 動保團體支持

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
農業部正在評估貓隻辦理寵物登記機制的可行性，動保團體認為無論就家貓、浪貓管理上，強制飼主替貓咪植入晶片都是好的方向。 圖／台中市動保處提供
農業部正在評估貓隻辦理寵物登記機制的可行性，動保團體認為無論就家貓、浪貓管理上，強制飼主替貓咪植入晶片都是好的方向。 圖／台中市動保處提供

農業部正在評估新增家貓要強制寵物登記的可行性，動保團體認為無論就家貓、浪貓管理上，強制飼主替貓咪植入晶片都是好的方向。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳說，狗狗的飼養門檻較高，因此這幾年台灣的養貓人口明顯上升，但貓咪如果沒打晶片，溜出家門走失，找回機率都不高，加上不少都會區公園可見愛心人士餵食浪貓，沒晶片也難以判斷是走失家貓還是遊蕩貓。

何宗勳認同將家貓列入寵物登記物種，不但如此，他認為犬貓以外的野生動物都該植入晶片，更能辨識、管理。

台灣動物社會研究會主任林岱瑾也支持納入強制登記物種。她說，民眾從寵物店購買品種貓，必須植入晶片，但如是從其他管道認養貓，就不受限制，變成買貓要登記、認養貓卻不用登記，管理不一致。她說，支持新增貓咪強制登記，但有人擔心晶片對體型較小的貓咪會產生身體影響，建議農業部釋疑，讓民眾安心。

寵物 貓咪 農業部
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

分析：藉由高科技出口管制 以遏止北京武力犯台

美限制Nvidia和AMD向中東銷售AI晶片 擔心落入中國大陸手中

聯發科推5G手機新晶片

安謀推出新晶片設計與軟體 助AI手機搶市

相關新聞

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。

全台家貓131萬隻 農業部擬納強制登記

農業部昨公布一一二年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，推估家犬數一四八萬六三七隻，比上一期於一一○年的調查增加一成...

家貓植入晶片 動保團體支持

農業部正在評估新增家貓要強制寵物登記的可行性，動保團體認為無論就家貓、浪貓管理上，強制飼主替貓咪植入晶片都是好的方向。

阿里山山椒魚最高棲地在玉山 玉管處特展推保育

玉山國家公園是孑遺生物阿里山山椒魚海拔分布最高棲地，玉管處致力阿里山山椒魚調查研究，同時辦理特展盼更多人認識，今天開幕式...

家貓數量暴增5成 農業部擬納入貓咪強制晶片登記

農業部今公布民國112年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數為148萬637隻，較上一期（110年）家...

知名高美濕地旁被棄置7隻幼犬？動保處將查違者罰15萬元

世界知名景點台中高美濕地最近傳出一處觀景台下方被棄置7隻幼犬，已由民間動保人士帶回收養；台中市動保處表示有接獲檢舉， 將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。