全台家貓131萬隻 農業部擬納強制登記

農業部昨公布一一二年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，推估家犬數一四八萬六三七隻，比上一期於一一○年的調查增加一成九；家貓數一三一萬一四四九隻，更比前一次調查大增約五成。農業部官員說，考量家貓飼養者大增、家貓走失不易尋回、浪貓等問題，農業部正在評估貓隻辦理寵物強制登記、植入晶片的可行性。

農業部表示，調查結果原則符合國際狀況，隨都市化程度提高，養貓戶數會增加，一一二年統計養貓戶數為百分之十點四，較上期增加百分之三點八；養狗戶數則為百分之十三點八，僅較上期增加百分之一點三；另有百分之九點三是養非犬貓種類寵物戶數，較上期增加百分之三點三，顯示國人飼養寵物種類更多元，政府行政管理需配合變動務實調整。

農業部動物保護司副司長陳中興說，未來針對不同物種，將根據動物福利推動不同強度的管理方法。陳中興說，現行規定，需強制植入晶片辦理寵物登記僅有犬隻，貓咪則除了在台北市動物保護自治條例列入需登記物種外，其餘縣市均屬自願登記，但隨著家貓飼養者大幅增加、遊蕩貓問題，還有家貓一旦走失，通常很難尋回等原因，農業部正評估貓隻辦理寵物登記機制可行性。

陳中興說，未來若預告草案，會循法制程序蒐集意見再公告，現在尚未定論。若確定公告後，如果貓咪未登記，主人將挨罰三千到一萬五千元。

至於家貓推估數量短短兩年內暴增五成，陳中興解釋，這次調查有效樣本數為一萬三四八份，增加行動電話號碼抽樣。為何家貓數量增加率遠超過養貓戶數增加率？陳中興認為，以都會區而言，家戶同時養多隻貓機會較高，但狗有吠叫、空間問題，同時養多隻狗的家戶較少。

調查也顯示，家犬絕育率百分六十八點九，家貓絕育率高達百分之八十二點八，顯示養貓民眾替貓隻絕育的意願較高。寵物登記比率，家犬登記比率約七成、家貓僅五成八。